全聯全台1,200店 拚今年達標

全聯昨（3）日表示，今年將持續全台大拓點，包括傳統超市及生活百貨等兩種店型，今年上半年已開出近30間新店，總店數來到1,180間，今年可望順利達到1,200間的目標。

全聯昨天舉行夏日冰品相關促銷活動，同時說明今年展店規劃。全聯強調，不僅在台灣布局，離島金門、澎湖也要持續擴大，滿足在地居民的需求。

全聯攜手大潤發合作推出「生活百貨」新店型將持續展店。針對規劃方向，全聯表示，此店型會是未來展店計畫的一環，不過因為生活百貨在占地要求上需要較大坪數，目前主要會以中南部設店為主，北部方面則是找到適合地點再進行評估。

全聯說明生活百貨的定位，各地會有差異化。推出此店型主要是為滿足各年齡層的消費者，在展店時會評估當地社區的消費結構以及習慣，調查需要更為完善，像是高雄店就加入原先全聯沒有的騎士用品，主要是為符合當地對於機車及周邊產品的需求，打造出符合當地消費環境的一站式服務。

全聯生活百貨第一家店今年3月在高雄光華商圈開出，周圍涵蓋學區、住宅及商業區，門市占地520坪，包含賣場430坪、後場90坪，是現有門市的二、三倍大，商品種類也新增五大品項，涵蓋季節性常用品、文具用品、修繕／電材五金、騎士用品及祭祀用品等，滿足消費者一站式購物需求。

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