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誠品生活四個特色 滿足身心靈體驗

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

誠品生活（2926）積極拓點、遍地開花，董事長吳旻潔表示，此次桃園開大店的意義非凡，不僅是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，也是誠品獨立大店首次插旗桃園，未來希望能夠陸續在高雄、新竹，甚至是台北等持續拓展大店。若有機緣、地點合適的地方，誠品都不排除與業界合作。

吳旻潔表示，由於這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此將規劃有別於台灣任何一間大家看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。

誠品桃園獨立大店預計興建地上四層樓，吳旻潔指出，過去大家認為一樓是黃金樓層，書店應該放在高樓層，但是這一棟將有創新的設計，預計一樓規劃成為書店，讓民眾可以一走進店面，就讓人感受到是身心靈可以安頓的地方，這不僅有別以往的商業模式，更是非常細膩的組合，目前每一樓層都在規劃中，但確定會有跨樓層書店的設計，至於書店、餐飲等占比面積還在研擬，未來樓層配置希望能讓大家感到亮眼。

吳旻潔

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