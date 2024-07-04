誠品結盟臻鼎翻新模式開店 規劃進駐PCB龍頭總部大樓

經濟日報／ 記者朱曼寧尹慧中／台北報導
臻鼎集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔攜手在桃園建總部、開大店。記者曾吉松／攝影
臻鼎集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔攜手在桃園建總部、開大店。記者曾吉松／攝影

誠品生活（2926）首度與科技業跨界合作。PCB印刷電路板龍頭臻鼎昨（3）日攜手誠品生活宣布，將在桃園青埔高鐵站打造臻鼎企業總部大樓，並與誠品生活共同開出近5,000坪全新獨棟大店，激盪智慧科技與人文創意火花，開展嶄新氣象，預計2028年底開幕。

昨天簽約儀式在誠品行旅舉行，臻鼎集團董事長沈慶芳與誠品生活董事長吳旻潔代表簽約，桃園市長張善政觀禮。

吳旻潔表示，誠品在桃園耕耘多年，一直希望開出獨立大店，終於願望成真，此次與臻鼎科技集團合作，將在高鐵站前核心地帶，打造一家從建築到室內空間都能展現誠品精神與人文關懷心意的獨棟大店。此外，今年的年度目標是要銷售超過1,000萬冊圖書。

沈慶芳說，以回饋家鄉的誠懇心意，選擇在此黃金地段建立台灣企業總部大樓，除希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商，創造產業聚落效益，也將做為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地。

張善政致詞說，期望臻鼎打造桃園新地標。沈慶芳提到，得標該地段後在桃園引發轟動，與誠品簽約的消息走漏，聽說有些要出售的屋主抽單不賣，顯示出當地對臻鼎投資建設總部的關注度。沈慶芳說：「感謝市長到場，希望剪綵時再來。」

有關桃園大店營運計畫，吳旻潔指出，雖然誠品是租客，但在臻鼎支持下，這一棟是特地為誠品量身打造的建築，且合作從一開始就不是那麼商業，因為選擇誠品反而會增加造價成本，但沈慶芳董事長有回饋故鄉的情懷 ，也促成合作關鍵。

吳旻潔說，青埔地區還很年輕、是很多小家庭的城市，所以會特別在親子、餐飲，甚至戶外休閒、時尚設計等方面下功夫。

沈慶芳說，每次自己回台灣，一定會有一天待在誠品，台灣有這樣文藝氣息的場所很好，所以特地為誠品設計蓋這麼大的裙樓，雙方簽約期間20年，但希望能長長久久，下一個20年也沒有問題。

該開發案基地規模2,385坪，地上權期間70年，緊鄰高鐵桃園站、機場捷運A18站，其中臻鼎集團總部大樓邀請享譽國際知名的Gensler建築事務所設計操刀，將打造地標級建築作品。

吳旻潔 臻鼎

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