富旺下半年火力全開百億案量上膛 高鐵商場第4季試營運

富旺國際（6219）董事長林正雄3日表示，富旺目前握有全台20個成屋建案與預售案量，今年下半年火力全開，預計有4個重量級預售案齊發，總銷合計近百億元，將是公司歷年來推案量的新高。

林正雄同時宣布，富旺位於台中高鐵站特區的第一座高鐵商城「F Plaza」，已舉行上樑典禮，總開發面積5,429坪，將以親子共融同樂為主軸，預計今年第4季完工試營運，初估每年可貢獻約7,800萬元租金收入。

林正雄強調，富旺將打造台中高鐵特區首座符合ESG要求的商場，包括設置電動車超充充電樁，採綠建築節能設計，進駐廠商也要求提供碳足跡履歷，真正落實ESG永續發展精神。目前，商場規劃27個單位，預約進駐廠商已經過半。

富旺今天舉行「富旺千蘊」開工動土典禮，由林正雄與總經理林宗毅、副總經理林祐任以及銀行團全員出席，祈福工程平安順遂。此案基地位於忠明南路、向上路口，規劃22層超高大樓，24至33坪的二、三房產品，總戶數為124戶，總銷28億元，目前銷售已逾四成。

台中市西區國美館特區近年來少有新案，「富旺千蘊」訴求西區三面臨路的稀有土地，並邀請豪宅建築師劉偉彥、公設奢華美學大師張清平、新荒野景觀先驅吳書原、國際光影藝術家袁宗南等人打造地標型景觀建築，受到市場矚目。

富旺下半年重案齊發，除了「富旺千蘊」之外，還包括后里區后科園區總銷25億元的「富旺敦厚」，規劃252戶大樓住宅及65戶透天別墅；總銷23.5億元的彰化和美嘉詔段案，規劃170戶大樓住宅。

另外，新竹湖口「耀時代」造鎭案中，總銷17億元，規劃184戶大樓住家，預計7月13日動工及進場銷售。

林正雄指出，台灣整體房市越來越熱絡，隨著新青安貸款效益持續發酵，加上總統選後政策逐漸明朗，皆有助房地產業者和剛性需求消費者布局推案與置產，加上美國聯準會有機會降息，進而帶動全球和台灣經濟成長，已奠定整體房市回溫動能。

林正雄表示，富旺中期計畫因應未來三年房市需求，公司已備妥200億元案量，隨著各案進度如期交屋，堆疊營運向上動能、穩創獲利新高。

而富旺選定台中作為最重要的布局目標，在於台中是全台第二大城市，今年4月人口數突破285萬人，逆勢寫下歷史新高，人口持續正成長，就連彰化、新北、高雄等外縣市遷入台中的人口數也逐年增加，顯見人口磁吸力強勁。

除了布局台中市中心，位於后科園區的「富旺敦厚」預售案，也展現集團搶攻外圍潛力蛋白區的企圖心。

富旺看好后里西側靠近國道四神岡交流道，以及麗寶樂園渡假園區與東豐后豐鐵馬道，為后里帶來一年近千萬人潮，以及全球先進封裝廠落腳后科，后里將成為亞太地區先進封裝供應鏈基地。 富旺總經理林宗毅(右)、副總林祐任(右)要將「富旺千蘊」打造地標型景觀建築。記者宋健生／攝影 「富旺千蘊」以垂直綠化建築，期望以大樹姿態成為台中核心區地標。記者宋健生／攝影 位於西區國美館特區核心的「富旺千蘊」3日盛大動工。記者宋健生／攝影

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