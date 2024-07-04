智慧經營／工研院院長劉文雄 讓51歲大象敏捷轉型

近幾年，無論是在半導體或是近期最夯的AI產業，科技業普遍面臨人才荒，掌握人才成了關鍵競爭力。然而，扮演產業發展堅實後盾的工研院，不畏科技產業的市場磁吸效應，去年人才的進用率首度超越離職率。問起工研院院長劉文雄如何辦到的？他笑言，「組織文化是關鍵。」

六年前政府從美國延攬劉文雄回台灣接任工研院院長，他以「組織經營」及「創新研發」雙主軸，帶領工研院寧靜革新，讓工研院靈活面對產業，創造極大產業化能量及提升品牌價值。優異的表現更贏得兩任經濟部長的高度肯定及董事會A+的好成績。

藍海策略 提出三大DNA

對許多管理者而言，組織文化是管理的精髓，雖然隱於無形，卻是貫徹組織從上到下行事原則的關鍵。面對這座成立近半世紀的機構，劉文雄以旅美30餘年的企業管理風格，加上「藍海策略」的信念，提出創新、敏捷、開放三大文化DNA。現在，這一切已逐漸內化為院內同仁的行事風格。

不只如此，劉文雄並打破窠臼，直接連結獎酬與績效以鼓勵優秀員工。推動數位轉型、優化工作流程、啟動遠距工作等精進職場條件，讓工研院多次獲國內外機構評鑑為最佳雇主品牌。去年更率國內法人之先，依國際規範發布首本「組織永續報告書」，擘劃永續發展方向。

劉文雄更以客戶服務導向積極經營跨國跨領域重要企業夥伴，這幾年來，企業合作計劃大幅增加35%，落實科技研發與成果產業化並重的方向，緊密結合政府的政策，擴大協助產業轉型升級，例如，成立策略顧問服務，加速產業面對2050淨零永續發展。

鼓勵研發 著重市場導向

劉文雄鼓勵同仁著重市場導向的研發，但是要掌握未來五年、十年後的市場技術趨勢，並不容易。劉文雄親自帶領團隊，從政治、經濟、社會、科技四大面向，逐一探索趨勢，描繪出未來市場需求，規劃研發方向，並定期檢視環境變化，目前已滾動更新至「2035技術策略與藍圖」。

「以前同仁會跟我說，這個技術比之前快了幾秒。這幾年研發團隊落實市場為導向的創新思維，並重新定義真正的問題，找出解決方案。現在同仁不再只是追求技術的改進，而是針對市場需求的價值創新。」劉文雄講起這段改變研發思維的過程，眼神彷彿發出光芒。

積極創新 獲國際獎肯定

他舉例，現有的濕式黃斑部病變治療方式是從眼球注射藥水，引起病人極大的恐懼，然而團隊不是去改善注射的技術，而是重新定義問題，開發可以將藥送至眼底的眼藥水，就是很經典的案例。在他帶領下，工研院連年榮獲「全球百大創新機構獎」，為亞洲唯一獲獎的研究機構，也多次獲得「愛迪生獎」、「全球百大科技研發獎」等國際大獎，提升台灣科技的國際影響力及能見度。

值得一提的是，劉文雄旅美期間深知資本市場鏈結科技市場的重要性，首創台灣無形資產融資機制，聯合中小企業信用保證基金與40多家金融行庫，協助超過50家新創與中小企業，將專利貨幣化獲得銀行融資資金數億元。

劉文雄上任提出以「市場導向研發」、「產學研的橋樑」、「協助產業轉型」帶領工研院。如今，他真正讓這隻51歲的大象敏捷轉型，朝產業應用研究機構及國際級智庫大步邁進，成為產業及國家最重要的科技磐石、不可或缺的關鍵力量。

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