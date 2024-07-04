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ESG最前線／環安衛訓練 數位科技助攻

經濟日報／ 吳育宏（威煦軟體開發公司總經理）
職場示意圖。 聯合報系資料照片
職場示意圖。 聯合報系資料照片

企業要提升ESG或ESH（環安衛）成效，專業人才的育成是最核心的關鍵，因為一切工作執行都是由「人」來完成。然而，在法令規範、產業規則變動頻繁的經營環境，加上「身兼數職、多工發展」已是業界常態，企業要找到「完全符合職能需求」的即戰力人才極其困難。唯有透過完善的教育訓練體系，才能確保企業的競爭力。

在此依據GRI 403-5職業安全衛生工作者訓練準則，以專業證照管理為例，淺談企業實務運作遇到的挑戰，以及數位工具如何扮演助攻的角色。

首先，在評估訓練需求上，企業需要掌握源頭法規要求，並確認營運涉及的機器設備、作業流程、組織員工等，來決定專業證照需求的種類與數量。

其次，盤點現行員工持有證照的數量，以計算出「目標」與「現況」之間的差距。由於需求證照數量隨營運流程變動，員工也因為新招募、離職、轉調、休假等處於隨時變動的狀態，唯有數位工具才能做好「動態管理」。換句話說，經由「目標」與「現況」的不斷比對，呈現企業當下的「落差」進行補強。

第三，專業證照均有長短不一的「效期」，因此前述的「動態管理」又加入了第三個變動因子，加深了證照管理人員的管理難度。證照管理軟體由於詳實記錄證照種類、持有人員、效期等資訊，可以大幅提高管理效率。

第四，訓練課程資源的搜尋、媒合，加上受訓紀錄、結訓資料的存檔備查等，屬於GRI 403-5職業安全衛生工作者訓練的成效評估要項，唯有利用數位系統即時性（便於追蹤）、標準化（有效檢索）、雲端化（有利協作）的特性，有效統管數量龐大的各式檔案。

ISO 45001（職業安全衛生管理標準）的7.2教育訓練管理程序，上述運作流程、專業證照、證照持有人員、證照效期、訓練紀錄等，即是為了體現企業ESH教育訓練體系是否健全，與GRI 403-5的準則不謀而合。

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