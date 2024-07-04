瑪格麗特談品牌與領導／做好團隊配置 共創美好

「請問您覺得是因為市況不好影響了年輕人，還是現在的年輕人跟以前不一樣，所以沒有這種挑戰現況的企圖，就不想那麼辛苦，也就因此躺平…」一個來台灣快三年的外商總經理特別約我，討論現在台灣的市場及人才狀況。

「為什麼會下這個結論？是因為你覺得台灣的年輕人跟你之前在新加坡及印度工作的年輕人有很大的不同嗎？」我想多了解一下他問這個問題背後的情境。

「感覺上在印度跟新加坡的時候，那些年輕人似乎比較積極、敢要求，但在台灣，大家都滿溫和，安靜的」，這位總經理想了一下說。

「這樣說好了，請問你怎麼樣看待『安靜離職』這件事？」這位總經理又單刀直入的問：

「請問妳來台灣這幾年，公司有成長嗎？人均產值如何？」我先問她公司營運實際面。

「有成長，獲利也超乎總公司的期待，人均產值當然增加，否則我就被祭典了」，她開心的回答。

「好樣的，看起來貴公司台灣的同仁很厲害，安靜地把事情做好」，我笑笑地回她，「安靜離職」這件事是一個巴掌拍不響，但多數企業，政府單位都把這個「議題」當作是員工的「問題」。前提要先弄清楚，如果員工不多做，不加班，不往上爬，但是工作依然做好，他下班後要去做街頭藝人，跟他下班後要去學習、唸書、考證照，對公司有差異嗎？

新世代的人，注重生活質量和心理健康，而不是僅僅追求經濟上的成功，更加注重個人的內心滿足和生活的平衡，我覺得這是很棒的轉變，一個人不用等到工作努力拚到死，把健康拚壞了，再回來改善生活質量，重新找回身體或心裡的健康，對個人、對公司、對社會都是一件好事。

但如果員工覺得不喜歡工作的內容，不喜歡公司的氣氛，或沒有成就感，甚至覺得價值被低估，在工作崗位上不想努力，只想簡單過日子，那麼肯定他的主管跟公司也是要負起責任的。

我深深的相信，沒有人想要浪費生命多數的時間，讓自己和環境疏離、沮喪、憂鬱度過他自己的人生。

當「金錢」不再是工作唯一的選擇要素，「成功」也已經重新定義；公司是成為員工「願」之所在，還是「怨」之所在，這是彼此都要好好思考與計劃的。

WAVE今年4月帶台灣的中小企業CEO去日本鳥取參訪，有一家企業規模不大，在介紹他們公司的時候，又連帶介紹了其他兩家公司，原來那兩家公司的創辦人是他們公司的員工，因為在公司做得很好，想要出去創業，這家公司負責人就跟那兩個同仁分別合開公司，看著他們彼此快樂的互動，開心的講他們公司的產品，品牌存在的意義，及前景的看法，這真是世間最美好的共創、共好、利人利己，同學們都充滿了雀躍與感動。

得人才者得天下，只要有好的人才，做他們想做的事，並做到極致的好，怎麼樣都可以去建立一個獨特的品牌。

年輕人的能量是無限的，有些人喜歡獨沽一味，有些人喜歡同時做不同的事，主管或公司如果能更了解員工的需求，給予適當的舞台，同仁可以清楚表達自己的期望，讓主管做好團隊配置，相信一定能夠共創美好，並一起創造出超乎彼此期待的世界。

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