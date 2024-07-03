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房市買氣夯！第2季成屋房價指數漲勢凌厲 全國季增4.7%、年漲9.5%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%；六都暨新竹縣市中，新竹縣市季增6.8%居冠。永慶房產集團提供
最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%；六都暨新竹縣市中，新竹縣市季增6.8%居冠。永慶房產集團提供

最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%；六都暨新竹縣市中，新竹縣市季增6.8%居冠，惟若與去年同季相較，新竹、桃園房價年漲幅均逾一成，顯示房市買氣夯，推升市場「價量齊揚」。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年第2季在自住客購屋需求強勁，加上買方對通膨預期心理，台股持續上漲產生財富效果，且「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」加速自住族群進場，推升房市「價量齊揚」，全國單季漲幅季增4.7%、年增9.5%幅度。

據第2季「政大永慶即時房價指數」資料顯示，單季全國即時房價指數為149.67，為季增4.7%、年增9.5%；以區域來看，新竹縣市季增6.8%最多，若以年成長率來看，新竹、桃園各達15.9%、12.2%居主要縣市之冠亞軍，而雙北市、台中市、台南市年增率同步超過9%以上，顯示房價持續往上墊高。

郭翰指出，2023年七月《平均地權條例》新修法上路後，六都暨新竹縣市成屋房價就從去年第2季後開始向上攀升，主因政策衝擊逐步淡化，加上國內景氣復甦和新青安房貸方案助攻下，買氣明顯增溫，讓今年第2季六都暨新竹縣市都即時房價指數較去年同期全面提升。

郭翰分析，新竹縣市房價漲勢明顯，主因科學園區帶動，但因房價漲多不少蛋白區也吃到園區外溢的房市紅利，讓當地房價跟著水漲船高；在受限於新竹腹地狹小、房屋新增供給不多，以及屋主惜售心態下，讓區域房價大幅上漲。

值得一提的是，房價最高的台北市，今年第2季成屋即時房價指數的年增率出現近一成漲幅，郭翰認為，近期台北市成屋委售量明顯萎縮，除了買氣暢旺、加速銷售速度外，屋主惜售心態開始擴大，讓原先供不應求的市場更加雪上加霜；另外新青安優惠房貸方案，也是帶動區域成屋買氣增強的重要原因。

最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%；若與去年同季相較，新竹、桃園房價年漲幅均逾一成。永慶房產集團提供
最新第2季「政大永慶即時房價指數」顯示，房價漲勢再起，全國成屋房價指數為149.67，不僅季增4.7%、年增更達9.5%；若與去年同季相較，新竹、桃園房價年漲幅均逾一成。永慶房產集團提供

平均地權條例 房價 房市 新青安房貸 買氣

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