2024年亞洲企業社會責任獎 聯嘉蟬聯三項大獎

亞洲永續黃金指標大獎「亞洲企業社會責任獎」6月28日於越南舉行頒獎典禮，車用LED模組大廠聯嘉（6288）自亞洲19個國家、超過500家被提名企業評選中勝出，拿下「社會公益發展獎」、「企業治理獎」、「企業永續報告獎」等三項大獎，連續第二年再獲肯定，已累計六項獎項。由聯嘉總經理黃昉鈺親赴胡志明市領取獎項。

聯嘉總經理黃昉鈺表示：「自成立以來，聯嘉光電即以創新突破為社會帶來貢獻為願景，對於環保的推動不遺餘力、對於社會公益的參與竭盡所能，並且以最高標準落實公司治理。這次能得到亞洲企業社會責任獎的三項大獎肯定，是所有聯嘉同仁共同的榮耀。除了感謝評審團肯定之外，我們也會秉持『不斷創新突破，成為全球創新光源領導企業』的願景與使命，繼續實踐環保、公益與治理以及永續均衡發展。我們將繼續積極推動新竹科學園區跨企業聯合公益與建構再生能源碳平台，實現共好與共榮的理想」。

黃昉鈺表示，自創立以來，社會公益的推動就深深刻印在聯嘉光電企業文化中。透過「關懷弱勢族群」、「產官學合作」和「聯合公益」等多元面向，為社會創造「善的循環」。而此次聯嘉光電「社會公益獎」除了「月月有公益」之外，各大節慶假日也都提供兼顧募集與捐贈的「雙公益行動」，維繫與社福團體長期合作的持續性和延續性，社會關懷與公益同時擴大至集團子公司東莞廠與深圳廠。

聯嘉「企業永續報告書」以「建構ESG價值供應鏈」為編製主題，透過臺灣總部及中國廠供應商大會在兩岸三地籌辦三場供應商ESG大會，鼓勵供應鏈上下游企業共同致力於環境保護和社會責任，提升產業鏈ESG實力。在2023年，聯嘉光電首創臺灣科學園區業者自發性的「跨企業ESG論壇」，致力與鄰居友好企業共同實踐ESG，攜手提升企業國際競爭優勢，同時也一起打造多元共融的園區永續生態圈，為全球環境與下一代生活空間而努力，達成共好共存的未來。 聯嘉蟬聯「亞洲企業社會責任獎」三大獎，總經理黃昉鈺(中)代表赴越南胡志明市領獎。聯嘉／提供

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