全國社宅分布上網可查 推行進度、戶數房型全都露
國土署推出「全國社會住宅分布」圖層，可查詢中央、地方政府興辦已決標興建、完工入住的社宅基地資訊，協助民眾了解社宅基地推行進度。
內政部國土管理署今天透過新聞稿表示，社會住宅政策在促進社會包容的地區發展，以及保障居住權扮演著至關重要角色，國土署在「國土規劃地理資訊圖台」上推出「全國社會住宅分布」圖層。
國土署指出，圖層提供的資訊，包括社宅戶數、房型規劃及其附屬設施項目、停車空間配置，以及興建工程的開工、完工和入住日期等資訊。
國土署表示，透過圖層的建立和更新，不僅展示最新的社宅政策進展，也提供空間規劃的專業者能夠隨時掌握最新的社宅政策動態和發展進度，提高公共建設的透明度。
國土署說，未來將持續更新和精進相關圖資，針對社宅進行生活圈規劃、多元取得社宅用地房舍，結合社福設施建置，以「小造鎮」的方式興辦社宅，推展區域均衡發展及提升生活品質。
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