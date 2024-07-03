台灣東洋腸癌新雞尾酒療法 獲食藥署核發藥證

台灣東洋3日宣布旗下用於治療轉移性大腸直腸癌的Trifluridine/Tipiracil (FTD/TPI)複方口服化療癌藥，與單株抗體標靶藥物Bevacizumab合併使用的「腸癌雞尾酒療法」，獲食藥署核發藥證，將可瞄準每年約新台幣4億元以上的整體市場。

此外，台灣也是繼去年歐美核准此適應症後，第三個通過該複方口服化療癌藥與Bevacizumab併用療法藥證的國家。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，公司投入大腸直腸癌治療領域已逾20年，銷售該複方口服化療癌藥也有近8年左右時間。今年4月1日起，台灣東洋進一步接手負責Bevacizumab在國內的部分市場行銷，如今「腸癌雞尾酒療法」獲准新適應症，可望進一步爭取4億元以上的整體市場。

根據衛福部公布最新的國人十大癌症死亡率排名，大腸直腸癌位不僅位列第三，更是長年榜上有名。台灣東洋2002年起，陸續透過自製與引進方式建構治療大腸直腸癌的藥品完整產品線，為醫病提供多元治療選擇方案。

Trifluridine/Tipiracil (FTD/TPI)複方口服化療癌藥是台灣東洋自日本引進的抗癌藥品，因為藥物本身機轉，讓該藥成為晚期大腸直腸癌的國際標準療法。近年來，日本原廠持續將該複方口服化療癌藥與單株抗體藥物Bevacizumab併用的「腸癌雞尾酒療法」投入研究，已累積許多正面的臨床實證。

也因此，美國FDA與歐盟EMA分別於2023年8月核准「腸癌雞尾酒療法」，食藥署基於歐美核准證明以及臨床試驗報告，3日審核通過Trifluridine/Tipiracil (FTD/TPI)複方口服化療癌藥併用Bevacizumab的「腸癌雞尾酒療法」。

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