三立電視董座張榮華認大魯閣私募 取得一席董事

大魯閣（1432）私募案引進策略性投資人三立電視董事長張榮華，並透過改派取得一席董事。張榮華近年陸續接手埔心牧場、入主位於台南的「頑皮世界」，擴大對休閒娛樂事業的投資，此次是以個人名義認下大魯閣私募，未來雙方可望在休閒娛樂領域有更多交流與合作。

大魯閣此次私募總金額為2.61億元，在應募人名單上，赫見三立電視董事長張榮華，認購金額達7,250萬元，占此次私募持股比重27.78%。大魯閣完成增資後，張榮華持股大魯閣股權約4.63%。大魯閣3日並公告董事代表人異動，改派三立電視董事長室特助馬震偉出任董事。

大魯閣今年第一次私募普通股案已在上月底募集完成，為到美國發展運動休閒市場業務做好資金準備，公司表示，美國人相當重視休閒運動，美國商場常見的運動娛樂型場所有健身房、保齡球館、電玩遊戲空間、運動酒吧、彈跳床等，但並沒有以棒壘球主題的娛樂休閒空間。大魯閣規劃的娛樂型棒壘球打擊場，也為商場娛樂休閒體驗項目，提供了新的差異化選擇。

大魯閣於2023年6月成立大魯閣美國子公司，積極拓展美國運動休閒市場，初期將採全直營模式，以商場及購物中心為主要通路，設置娛樂型的棒壘球打擊中心，最快2024年底可開出首家店。

在台灣市場方面，大魯閣近年聚焦在體驗型商場經營及核心的運動休閒事業，除了台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」兩家商場，全台計有11家棒壘球打擊場，四家保齡球館、一家卡丁車場、四家「Roller 186 滑輪場」、二家「福湯岩盤浴」與 10間遊戲愛樂園。

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