陸軍戰搜直升機商維案 亞航7年20億合約入手
亞航今天宣布，陸軍戰搜直升機策略性整機商維案原合約效期至今年底結束，陸軍於今年6月辦理新約招標作業，亞航今天與國防部完成議價決標，合約效期至民國120年底，合約總價款新台幣20.8億元。
亞航擁有AH-1W等多型直升機維修能量，為美國Bell直升機公司授權維修中心，目前陸軍TH-67、OH-58、CH-47、海軍500MD及空勤總隊UH-60M直升機均由亞航公司執行維修或機隊管理，支援軍方及政府各項戰、演訓及救災任務。
亞航今天透過新聞稿宣布，陸軍戰搜直升機策略性整機商維案原合約效期至113年底結束，陸軍於今年6月辦理新約招標作業，亞航於6月20日評選簡報，獲各評審委員高票肯定，並於今天與國防部完成議價決標，合約效期自113年9月1日起至120年12月31日，合約總價款20.8億。
亞航強調，戰搜直升機為美商Bell直升機公司生產，自92年7月辦理整機商維以來，迄今21年均由亞航公司承接商維合約，亞航公司為全台唯一具備戰搜直升機發動機維修能量廠商，直升機維修能力及經驗大幅領先同業。
為配合政府國防自主政策，除了各型直升機機隊管理及維修能力外，亞航表示，積極建立直升機旋翼片維修能量，目前TH-67、OH-58、CH-47、S70C及UH-60M直升機旋翼片均可由亞航公司執行檢修，亞航公司也為BREEZE-EASTERN各型直升機吊掛獨家授權銷售、維修及訓練中心，負責維修軍方、政府各型吊掛，致力達成國防自主目標。
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