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客製化整棟廠辦 山榮資產「南美智慧園區」動工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
山榮資產南美智慧園區動土。圖／業者提供
山榮資產南美智慧園區動土。圖／業者提供

山榮資產投資興建的桃園龜山區「南美智慧園區」今天動工，預計2026年第4季完工。山榮資產表示，除了工業開發之外，後續也將推出北投危老案、三重都更案，預計規劃成住宅產品，明年也將在塭仔郡重劃區配地完成後推出不同於工業的專案開發。

山榮資產母公司「昭安集團」為國內知名化纖產品銷售代理商，以北台灣為營運據點，隨著產業逐步邁入成熟期，昭安集團積極多角化發展並跨足物流事業，成立山榮資產，以興建物流倉儲、經營國際物流業務、工業廠房、廠辦開發為主。

山榮資產表示，和其他業者不同的是，山榮資產是專為企業興建客製化廠辦、物流中心，並提供管理服務的「全程包辦」開發業者，且經營模式不同於一般建商直接買斷，而是透過長年期租約，保有資產，並收取穩定的租金報酬率。

山榮資產董事長林榮宗表示，山榮會建立出這一套經營模式，是因為以前的倉儲有淡旺季之分，尤其是夏天，冷氣家電產品倉儲需求大增，當時鄰近的家電企業便跟他們短暫租賃空間放冷氣，甚至借調人力、運輸需求。

憑藉著山榮在國際物流有數十年的經驗，了解客戶的營運模式及需求，加上國內工業用地稀缺、廠辦空間不足，便逐漸發展出客製化的租賃模式，從土地開發、設計規劃、施工營造到維護修繕全程包辦。

目前山榮資產除了有昭安國際平鎮廠改建案、山榮資產六福廠辦、昭安內湖總部辦公室等成功案例外，去年更斥資54億元買進桃園市龜山區16,000餘坪工業土地，也是本次舉行動土的「山榮資產南美智慧園區」，基地位置鄰近國道1號、2號，距離桃園國際機場僅約20分鐘車程，約50分鐘內可抵台北港及基隆港。

該園區將分為二期開發，第一期預計先開發6,000坪，將投資60億興建兩棟地上9層建物，總樓地板面積約10萬5,000平方公尺，其中一棟是專為全球設計、研發暨製造藥物輸送系統的產業龍頭「瑞健醫療集團」打造的醫療科技智慧廠辦，另一棟則是山榮資產專為醫療、AI等高科技企業進駐所打造。

第一太平戴維斯資深協理沃仁方指出，近幾年倉儲物流需求如此大，一來是國內、外電商競爭市場激烈，二來則是半導體訂單龐大，現有產線無法滿足，因此，只能透過擴廠以及拓展更多產線才能消化，而客製化、長租式的廠辦不僅規畫上更靈活彈性也能符合企業所需，在業主獲利上也相較穩定。

山榮資產南美智慧園區動土。圖／業者提供
山榮資產南美智慧園區動土。圖／業者提供

建商 建案 都更 重劃區

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