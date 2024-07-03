台中富人圈玩起「造山運動」 市區豪宅搖身成都市桃花源
台中市建商因應氣候變遷，市區豪宅流行起「城市造山運動」，禮聘知名建築師、景觀設計師等打造「永續建築」，整棟建築物平面、垂直綠化，遠遠望去鬱鬱蔥蔥如一座山，聽得到蟲鳴、鳥叫。
大台中不動產開發公會理事長王至亮說，ESG永續經營浪潮席捲全球，建議政府比照危老都更貸款成數，獎勵建商投入永續建築。永續建築不只是綠建築，更應回應在地的居住需求。例如台中日照充足，建築設計應坐北朝南、運用雙層牆設計，開窗考慮室內空氣對流、導入自然光，也可搭配防霧霾紗窗。
寶勝開發公司副總王琮凱說，永續建築概念融入在地需求，公司研發的POWIN淨化防霾紗窗網巧妙結合建築工法與紗網，防粉塵及蚊蟲，獨特的防潑水奈米專利技術，自潔性高且通風性極佳，室內外空氣流通，有助節能省碳。
富旺國際邁向ESG企業永續，攜手台大認養1800株紅檜木，展開10年造林計畫。富旺整合台中市西區向上路、忠明南路路口角地推出的危老案「富旺千蘊」，以永續建築理念規畫，爭取智慧建築標章、銀級綠建築標章，全棟Low-E雙層玻璃。
富旺國際副總經理林祐任說，「富旺千蘊」正鄰麻園頭溪水岸首排，力邀建築師劉偉彥、室內設計師張清平、景觀設計師吳書原、燈光設計師袁宗南共同打造22層地標建築，建築外觀以「綠色積體電路」為概念，環繞立面的花台與植生牆，綠意由水岸向建築層層疊疊迴繞，遠望像座山，形塑人在山間遊憩的意象。
大境建設董事長張明興說，「大境雲深」坐落台中單元二，邀請建築師林淵源、環境規劃師尤俊雄與藝術家陳煜權共同打造11戶電梯豪墅，並以「安靜的山，熱鬧的谷」為題，收羅37種、超過400棵珍稀植物，營造全森態中庭與跳島式綠意建築。
林淵源說，「大境雲深」以生態為主體思考，建築規畫可為了冠木生長更好調整，別墅最怕是戶與戶對望，作息被看光，因此11戶有6種戶型，並透過錯層、窗戶角度側轉等，讓住戶開窗看到是樹木綠意與藝術品，保有隱私。
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