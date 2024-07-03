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攜手誠品生活 全球PCB龍頭臻鼎打造企業總部

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，預計2028年底開業，臻鼎科技集團董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔一同出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，預計2028年底開業，臻鼎科技集團董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔一同出席盛會。記者曾吉松／攝影

位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部。

並宣布與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，激盪智慧科技與人文創意火花，開展嶄新氣象，預計2028年底開業，希望一同面向世界，既是新世代智慧綠能科技總部，也是一個充滿多元體驗、溫暖可親的身心靈療癒空間，隨時「款待在地居民、歡迎跨地遊客、迎接遠地旅人」，創造美好城市風景及文化觀光效益，臻鼎科技集團董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔一同出席盛會。

位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，臻鼎科技集團董事長沈慶芳出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，臻鼎科技集團董事長沈慶芳出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，誠品生活董事長吳旻潔出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，誠品生活董事長吳旻潔出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，預計2028年底開業，臻鼎科技集團董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔一同出席盛會。記者曾吉松／攝影
位居全球產業領導地位的PCB印刷電路板龍頭「臻鼎科技集團」下午攜手文化創意生活產業品牌「誠品生活」，宣布以回饋家鄉的誠懇心意，在桃園青埔高鐵站前打造臻鼎科技企業總部，並與誠品生活共同創作近5,000坪全新獨棟大店，預計2028年底開業，臻鼎科技集團董事長沈慶芳、誠品生活董事長吳旻潔一同出席盛會。記者曾吉松／攝影

吳旻潔 臻鼎 誠品

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