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來了！桃園首家誠品大店插旗青埔 吳旻潔：絕對讓大家眼睛一亮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
臻鼎科技集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔（右）。記者朱曼寧／攝影
臻鼎科技集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔（右）。記者朱曼寧／攝影

誠品生活（2926）首度與科技業跨界合作。PCB印刷電路板龍頭臻鼎科技攜手誠品生活，3日雙方共同宣布，將在桃園青埔高鐵站打造企業總部大樓，而誠品生活將進駐大樓，並且為獨立一棟地上4層之建築，總樓地板面積達5,000坪，這也是誠品首次在桃園展大店，預計2028年底開幕。

誠品生活董事長吳旻潔表示，誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真，誠品生活與臻鼎科技集團攜手合作，將在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。

特別的是，誠品桃園大店也將有別以往，吳旻潔指出，過去大家認為一樓是黃金樓層，書店應該放在高樓層，但是這一棟將有創新的設計，預計一樓會規劃成書店，讓民眾可以一走進店面，就可以讓人感受到是身心靈可以安頓的地方，這不僅有別以往的商業模式，更是非常細膩的組合，目前每一樓層都在規劃中，未來樓層配置絕對會讓大家眼睛為之一亮。

吳旻潔表示，由於這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。

臻鼎科技集團董事長沈慶芳表示，臻鼎選擇在此黃金地段建立台灣企業總部大樓，除了希望強化各廠區串聯交流、匯集相關供應鏈廠商創造產業聚落效益，也將作為集團人才招募培育、促進產業鏈合作加值的發展基地，相當歡迎誠品生活進駐，也期待雙方的合作能共同打造一個最具質感與特色、讓市民朋友和臻鼎全體同仁隨時都能享受美好時光的休憩空間，進一步帶動產業與地方經濟蓬勃活絡。

該開發合作案位於高鐵桃園站前精華地點，交通相當便利，搭乘高鐵10-20分鐘即可快速抵達竹科或台北，亦串聯桃園國際機場、機場捷運及中山高；周邊藝文休閒場所多元，包括橫山書法藝術公園、桃園美術館、XPARK、青塘園、桃園棒球場等，便捷完善的生活機能吸引大量年輕人口移入，10年來設籍人數成長已逾1倍。

臻鼎總部大樓示意圖。圖／業者提供
臻鼎總部大樓示意圖。圖／業者提供
臻鼎科技集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔（右）。記者朱曼寧／攝影
臻鼎科技集團董事長沈慶芳（左）與誠品生活董事長吳旻潔（右）。記者朱曼寧／攝影

吳旻潔 臻鼎 誠品

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