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新北市新青安首購宅最熱銷區公開 淡水五大路段成最大贏家

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年新北市實價登錄交易，符合首購族預算的1,000~1,200萬元前十名熱門路段，最受歡迎的是淡水區沙崙路二段24筆交易，路段平均每坪成交價約30.7萬元。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供
今年新北市實價登錄交易，符合首購族預算的1,000~1,200萬元前十名熱門路段，最受歡迎的是淡水區沙崙路二段24筆交易，路段平均每坪成交價約30.7萬元。圖／台灣房屋集團趨勢中心提供

新青安貸款額度上限為1,000萬，因此許多首購族將購屋預算訂在1,200萬元，台灣房屋集團趨勢中心統計今年新北市實價登錄交易，符合首購族預算的1,000~1,200萬元前十名熱門路段，最受歡迎的是淡水區沙崙路二段24筆交易，路段平均每坪成交價約30.7萬元。

其次是五股新城六路和中和區景平路，各有23筆交易；而第四、五名也都在淡水區，分別是沙崙路一段22筆，以及新市一路一段21筆，平均每坪成交價仍在2字頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，10大熱門路段當中，淡水區就有五個路段進榜，主要是因為淡水區目前成交單價落在2、3字頭，房價仍相對親民，沙崙商圈、淡海新市鎮部分社區，1,200萬元約可購入屋齡五年內，大兩房或小三房的產品，吸引許多年輕首購族入手。

張旭嵐指出，1,200萬元預算在台北購屋選擇有限，首購多半得退而求其次，往新北覓屋，若考量實用空間和屋況，多數年輕人偏好買有社區管理新大樓，目前新北第一圈包括板橋、中永和、新店中古屋總價也要1,500~1,800萬之間，不過轉往蛋白區的淡水、五股等地，雖然通勤時間較長，但有機會以時間換空間，以親民房價晉升有房一族。

第一建經研究中心張菱育提醒，雖然新青安有前五年的寬限期，「先甘後苦」的付款方式，以貸款1,000萬元、40年期、本息攤還為例，前五年每月繳約1.5萬的房貸，不過一旦寬限期一過，每個月就要繳納近3.5萬元的還款金額，壓力瞬間超過雙倍。

張菱育指出，首購族也要留意，政府為了避免人頭戶使用新青安，已規定每人一生只有一次貸款機會，因此民眾在申貸前，不僅要評估每個月還款能力，也要謹慎使用這「一生一次」的機會。

房價 新青安房貸

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