誠品5千坪獨棟商場插旗青埔 攜手臻鼎規劃2028年營運

PCB龍頭臻鼎將於高鐵桃園站前興建企業總部，而看好當地的發展快速，誠品生活也將進駐，打造5000坪獨棟商場，規劃2028年營運，這也是誠品首次與企業攜手。

高體桃園站串聯桃園國際機場、機場捷運及中山高；周邊藝文休閒場所多元，包括橫山書法藝術公園、桃園美術館、XPARK、青塘園、桃園棒球場等，便捷完善的生活機能吸引大量年輕人口移入，10年來設籍人數成長已逾1倍。

今年適逢誠品35周年，誠品生活董事長吳旻潔表示，誠品在桃園耕耘多年，一直渴望開展獨立大店來服務桃園的民眾，今年終於願望成真，誠品生活與臻鼎科技集團攜手合作，將在高鐵站前核心地帶，量身打造一家從建築到室內空間都能完全展現誠品場所精神與人文關懷心意的獨棟大店。

吳旻潔也說，這是誠品首次和全球頂尖科技大廠企業總部跨界合作，位置又處於海內外歸人旅客降落台灣的首要據點，因此將積極規劃有別於台灣任何一間大家所看過的誠品書店，並結合創意設計、主題展覽、親子育樂與國際美食等多元文化內容，滿足民眾生活、閱讀與美學體驗的需求。 誠品董事長吳旻潔。記者林海／攝影

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