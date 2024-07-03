中龍辦節能標竿獎觀摩研討 複製成功模式促進節能

中鋼（2002）百分百子公司中龍鋼鐵於3日舉辦113年經濟部節能標竿獎系列觀摩研討會，期待透過交流、借鏡，進一步複製成功模式，為節能減碳加分。

3日活動內容由金獎企業中龍公司、銀獎企業南亞塑膠，以及工研院顧問等，分享產業淨零節能方向及趨勢，發表如何制定節能目標及執行策略，公開達標成功案例心得，吸引近百位產業界代表到場觀摩與交流，各方互動相當熱絡。

中龍生產副總經理劉憲東表示，重工業是一個能源密集型的行業，中龍採取許多措施來減少碳排放，例如優化生產流程、使用更高效的節能設備、利用AI演算提升製程效率，以及推動再生能源的運用。

中龍碳中和路徑規劃可分為短中長期，若以2018年為基準年，短期將於2025年減碳7%，中期規劃於2030年減碳25%，長期則希望可在2050年達成碳中和目標。

經濟部能源署節能組副組長羅蕙琪指出，舉辦節能標竿獎系列觀摩研討會，是希望藉由此系列活動，透過獲獎單位分享節能成功案例與經驗，實地觀摩學習新知，加速推動節能技術，與會者把節能案例帶回單位，讓成功經驗持續擴散，並介紹政府推動節能各項獎勵措施。

例如，住宅家電汰舊換新補助、動力與公用設備補助、節能績效保證專案示範推廣補助、廢熱與廢冷回收補助、投資抵減租稅優惠…等相關訊息。

中龍軋鋼廠提出節能改善措施共計51項，主要重點有：(1)鋼胚直接熱進爐節能專案，加速鋼胚入爐，減少焦爐氣消耗；(2)加熱爐爐溫自動控制系統，透過智能溫控，提升燃料使用效率；(3)加熱爐風車馬達變頻控制，透過加裝變頻器，改善原本固定轉速之能耗；(4)鋼捲儲區智能化物流系統，利用AI優化鋼捲出貨排程，減少天車吊運次數。上述節能改善措施於2020至2022年期間投資總金額達1.53億元，締造節約能源總量達17,813公秉油當量，減少碳排量達35,400公噸，相當於91.5座大安森林公園每年之吸附量，對整體環境之減碳有極大助益，被譽為是鋼鐵業的節能典範企業。 中龍鋼鐵7日辦節能標竿獎觀摩研討，有效複製成功模式。圖／中龍提供 中龍鋼鐵7日辦節能標竿獎觀摩研討，有效複製成功模式。圖／中龍提供

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