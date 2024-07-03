崧騰任命張茂強為總經理、原董座成集團總裁 新人事即日生效
崧騰（3484）3日宣布任命資深副總經理張茂強為新任總經理，原董事長張俊雲為集團總裁，新人事令即日起生效。
崧騰為電源控制機構件廠，日前股東會全面改選，會後召開董事會，推舉副董事長冀總經理曾文政升任董座，新人事布局主要因應傳承及接班考量。
針對下半年營運展望，崧騰認為，隨著客戶庫存去化告一段落，手工具機需求逐步回溫，目前訂單能見度約兩個月，客戶訂單結構偏向短單居多，惟電動車整體市況仍疲弱，預期下半年營運不輸上半年，今年全年獲利優於去年。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光
▪ 新北十大熱門新青安首購路段曝 淡水包下一半
▪ 新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！
▪ 戴德梁行董事總經理顏炳立示警：年輕人對房市太樂觀
▪ 專家指出程序不正確 配偶互贈資產不免稅
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言