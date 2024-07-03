崧騰任命張茂強為總經理、原董座成集團總裁 新人事即日生效

崧騰（3484）3日宣布任命資深副總經理張茂強為新任總經理，原董事長張俊雲為集團總裁，新人事令即日起生效。

崧騰為電源控制機構件廠，日前股東會全面改選，會後召開董事會，推舉副董事長冀總經理曾文政升任董座，新人事布局主要因應傳承及接班考量。

針對下半年營運展望，崧騰認為，隨著客戶庫存去化告一段落，手工具機需求逐步回溫，目前訂單能見度約兩個月，客戶訂單結構偏向短單居多，惟電動車整體市況仍疲弱，預期下半年營運不輸上半年，今年全年獲利優於去年。

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