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華府周邊珍奶店林立 蕭美琴：服務業是護國產業、台灣軟實力無所不在

中央社／ 台北3日電
副總統蕭美琴今天表示，從服務業創造的國內生產毛額（GDP）及就業人口來看，已經是台灣護國產業。中央社
副總統蕭美琴今天表示，從服務業創造的國內生產毛額（GDP）及就業人口來看，已經是台灣護國產業。中央社

台灣服務業在經濟與就業扮演重要力量，副總統蕭美琴今天表示，從服務業創造的國內生產毛額（GDP）及就業人口來看，已經是台灣護國產業，她還說，美國華府周邊已有數十間珍珠奶茶店，顯示台灣軟實力布局全世界、無所不在。

工商時報今天舉行2024台灣服務業大評鑑頒獎典禮，副總統蕭美琴受邀致詞。她表示，她昨晚才在同個飯店、同個場地參加美國獨立紀念日酒會，如果在美國，同間飯店要求隔天場地改變樣式，辦另一場活動，飯店會告知「來不及」，但台灣效能就是不一樣，台灣服務業的品質、效能、專業，每天都讓她感動。

蕭美琴表示，台灣服務業素質與品質愈來愈知名，很多國家服務業會指名要來自台灣的優秀幹部進行訓練，代表台灣服務業在國際上口碑愈來愈好，從GDP及就業人口等數據也都顯示，服務業已經是台灣的護國產業。

蕭美琴說，她自己從事的政治、外交工作是另一種服務業，外交工作是幫台灣交朋友，讓大家看到台灣的友善、美麗與活力；她做外交時，靠著台灣服務業提供許多吸引人、感動人的元素，美食也是其中之一。

蕭美琴舉例，她在美國華府地區工作期間，美國和她小時候成長的環境很不一樣，過去感受不到台灣的存在，現在華府周邊，已經有數十間珍珠奶茶店，這是台灣另一種軟實力，布局世界、無所不在，並溫暖著國際友人的胃和心，讓大家讚不絕口，甚至非常懷念。

蕭美琴表示，現在是後疫情時代，全球觀光競爭激烈，台灣口碑加上特有的觀光、美食文化，正好是美麗鐵三角，不僅可以帶動市場需求，也可以吸引更多國際旅客來台，期待「台灣」能夠成為國際知名旅遊品牌，讓世界走進台灣，並讓台灣走向世界、擴大國際市場。

面對經濟環境迅速變化，加上淨零轉型、數位轉型等浪潮，蕭美琴表示，相信台灣服務業者擁有足夠的靈活性，可以擁抱變化、擁抱創新，在激烈國際競爭當中脫穎而出；她也期待，業者在引進新技術、新觀念，同時往前衝的時代，能夠本著以人為本、公平友善的精神，落實均衡台灣的目標，產官學共同相互激勵，攜手創造服務業新時代。

GDP 蕭美琴 觀光

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