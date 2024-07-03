東洋接軌國際最新治療趨勢 腸癌新雞尾酒療法獲藥證

東洋（4105）3日宣布，為了接軌國際最新治療趨勢，該公司治療轉移性大腸直腸癌的 Trifluridine/Tipiracil（FTD/TPI）複方口服化療癌藥，與單株抗體標靶藥物 Bevacizumab 合併使用的「腸癌雞尾酒療法」已獲衛福部食品藥物管理署（TFDA）核發藥證。

這將可促成台灣東洋瞄準每年約4億元以上的整體市場；台灣也是繼去年歐美核准此適應症後，第三個通過該複方口服化療癌藥與 Bevacizumab 併用療法藥證的國家。

根據衛福部公布最新的國人十大癌症死亡率排名，大腸直腸癌位不僅位列第三，更是長年榜上有名，顯示腸癌疾病影響國人健康甚鉅。為此，台灣東洋自2002年起，陸續透過自製與引進方式建構治療大腸直腸癌的藥品完整產品線，希望為醫病提供多元治療選擇方案。

台灣東洋指出，Trifluridine/Tipiracil（FTD/TPI）複方口服化療癌藥是東洋自日本引進的抗癌藥品，因為藥物本身機轉，讓該藥成為晚期大腸直腸癌的國際標準療法。近年來，日本原廠持續將該複方口服化療癌藥與 Bevacizumab 併用的「腸癌雞尾酒療法」投入研究，並累積許多正面臨床實證。

因此，美國 FDA 與歐盟 EMA 已分別於2023年8月核准「腸癌雞尾酒療法 」，台灣的 TFDA 基於歐 美核准證明以及臨床試驗報告，也於3日審核通過 Trifluridine/Tipiracil（FTD/TPI）複方口服化療癌藥併用 Bevacizumab 的「腸癌雞尾酒療法」。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，台灣東洋投入大腸直腸癌治療領域逾20年，銷售該複方口服化療癌藥也有近八年左右時間，已是穩定供應大腸直腸癌領域藥品的台灣藥廠之一。今年4月1日起，東洋進一步接手 Bevacizumab 國內部分市場行銷，代表台灣東洋在大腸直腸癌領域的產品線越發完整，如今「腸癌雞尾酒療法」獲准新適應症，可望進一步爭取4億元以上整體市場，將有助於驅動公司營收成長。

侯靜蘭表示，台灣東洋將持續「以病人為中心」為理念，透過「授權引入國際新藥」、「外銷困難學名藥」、「自製國產新藥」以及積極與國際醫藥夥伴合作等方式，積極引入國際最新的治療趨勢，為醫病提供品質穩定且多元的藥品組合，致力做為國內癌症藥廠的第一品牌。