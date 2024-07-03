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房市好到年底？市場警訊出現 北市公會：屋主要及早準備

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

不少建商認為房市會好到底，但台北市不動產仲介公會理事長蘇金城3日表示，央行升準、加碼信用管制、新青安精進、囤房稅等措施同時上路，下半年市場風向轉變，建議屋主及早檢討資產布局策略。

北市仲介公會表示，台北市地政局近日公布6月建物買賣移轉棟數資料，全市買賣移轉2,619棟，雖較去年同期增加5%，但較5月衰退13%。相較於台南、高雄、桃園年增44%、38%、31%，台北市買氣出現鈍化。

此外，今年上半年總過戶數達15,456棟，雖較去年同期增加21%，但比2021、2022年動輒16,000棟以上的動能也來得低，進一步從六都總量挑戰11年新高的盛況來看，台北市的市況明顯相對保守。

蘇金城分析，受惠台股頻創新高，投資市場氣氛熱絡，北市交易動能回復到疫情前水準，但因房價走高，上半年量能集中在北投、萬華，6月更只有中正、大同、萬華3區的交易量高於5月，其他9區量能萎縮下滑，恐為市場警訊。

蘇金城認為，台北市因可提供大面積可發用地的重劃區少，缺乏大量推案，加上蛋黃區新建案多為危老、都更重建案，可釋出量體有限，2012年被高雄超車之後，難有激情表現，交易量在六都中僅勝過台南。

而令人憂心的是，台北市長期以來以自住、置產為主，其中自住又以換屋需求為多，但6月央行理監事會議決議升準1碼，同時調降7都第二戶以上的住宅貸款成數，等於直接壓縮台北市的兩大主力進場意願。

蘇金城指出，新青安精進方案有一生一次、申貸切結、人頭戶清查、貸後管理等措施，放緩銀行授信、放款作業，也會拖累成屋市場的價格表現，再加上囤房稅議題發酵，屋齡10年內的新屋首當其衝，預期下半年台北市成屋市場恐怕呈現量縮、價微漲的高檔盤整格局，建議有意出售或多屋族、置產客，及早盤點資產潛力、可能成本，做好獲利了結、換股操作的準備。

囤房稅 萬華

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