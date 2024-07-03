泓德能源與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂電廠合作協議

泓德能源今日公布與澳洲電力零售商ZEN Energy簽訂備忘錄，內容包含500MW的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）、4 MW（百萬瓦）虛擬電廠合作以及儲能案場開發。除此之外，泓德能源未來也將攜手ZEN Energy共同合作綠氫等綠色能源事業。

光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）是澳洲電力市場獨有的方案，由電力零售商與電廠擁有者簽訂使用協議，提供電廠擁有者穩定且長期的收入，電力零售商可依供電與營運需求，及與電廠約定條件操作電廠設施投入電力市場進行交易，以達到獲益最大化與避險的目的。

泓德能源於2024年4月在澳洲成立分公司，輸出自有品牌TITAN提供的軟硬整合服務，未來規劃在澳洲投入現貨市場、輔助服務市場與容量市場。目前已取得70 MW的儲能案場開發及工程，並有5MW的光儲案場預計下半年度開工，同時與ZEN Energy簽訂光儲電廠使用協議（Tolling Agreement），確保擁有穩定且長期的收入來源。未來也將藉由與ZEN Energy的合作，強化泓德能源對於澳洲電力市場的布局，進而將智慧電力系統TITAN落地參與當地運作。

ZEN Energy於2004年在南澳成立，初期以屋頂型太陽光電為主要業務，2017年取得電力零售商執照，也是南澳政府第一個簽訂長期（15年）電力零售合約的供應商。2022年銷售量達到一年100萬MWh，電力來源主要是風力和光電等再生能源。ZEN Energy的命名來自「Zero Emissions Now」，是澳洲首家根據科學基礎目標倡議（Science Based Targets initiative）設定1.5°C目標的電力零售商，業務範圍涵蓋電力零售、再生能源、儲能與綠氫等。近期與DGA Energy Solutions Australia合作供應綠氫以實現三菱商事的脫碳目標。

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