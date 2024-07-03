「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟 今舉行新建工程上樑典禮

「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟新建工程上樑典禮，台灣唯一空港自由貿易港區積極爭取國際大型廠商進駐 形成AI晶片產業聚落，本棟加值廠房H棟，3日上午舉辦上樑典禮，預計本年底完成興建工程

遠雄航空自由貿易港區為臺灣七個自由港區中的唯一空港，2023年7月12日啟用第二階段的加值園區加值廠房C、D、E、F四棟後，再擴充了加值廠房H棟，2024年7月3日上午舉辦上樑典禮，預計本年底完成興建工程。

遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀表示，遠雄航空自由貿易港區位處桃園航空城之核心蛋黃區，自由港區又為「境內關外」保稅區域，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，且屬於桃園機場管制區的延伸，為臺灣目前最具效率的園區之一。

自95年正式營運至今，已有眾多跨國企業進駐，涵蓋半導體設備商(荷蘭商艾司摩爾、美商柯磊KLA)、國際物流業者(德國郵政DHL、日商近鐵KWE)、美商海盜船科技、鴻海集團…等，現行共有34家港區事業進駐，其中有13家屬於全球性頂尖跨國企業，另又因中美貿易戰影響，受惠於台商回流、供應鏈群聚等效應，有5家業者為台商回流，112年帶動之貿易額達18,839億元，佔六海一空七個自由港區進出區報單總量的48.1%、進出區貨物價格總量的64.3%，已積累豐富運營實績，奠定優越發展根基。

遠雄港表示， 本次擴充的加值廠房H棟為地下三層樓，地上九層樓之建築物，地下一層樓將與既有6棟加值廠房之港區貨棧進行連通，擴大自由港區貨物處理空間，同步提升貨物處理效能，且遠雄空運物流事業體(含遠雄自貿港投資控股股份有限公司、遠雄航空自由貿易港區股份有限公司、遠雄物流事業股份有限公司)之運籌總部亦將整合於加值廠房H棟中，打造更專業更全面的服務環境及企業形象。

遠雄航空自由貿易港區在亞洲航空運輸線上具絕對地理優勢，暨去年延攬美國繪圖晶片大廠輝達(NVIDIA)進駐加值廠房F棟後，仍持續秉持「堅持專業，不斷超越」的理念，結合「做到最好，追求第一」追求高品質的決心，積極配合航空城開發計畫，並鎖定加值型態、物流型態、貨物運輸型態業者為全球招商對象，其中又以AI晶片產業供應鏈為主要延攬目標，期望於7棟加值廠房中促成完整AI晶片聚落，帶動出口動能，將自由港區營運績效再推向高峰。 「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟新建工程上樑典禮，台灣唯一空港自由貿易港區積極爭取國際大型廠商進駐 形成AI晶片產業聚落。遠雄港提供 遠雄航空自由貿易港區董事長葉鈞耀表示，擁有「免審免驗免通關」便捷通關特性，非常適合高科技業進駐。遠雄港提供 「遠雄航空自由貿易港區」積極爭取國際大型廠商進駐 形成AI晶片產業聚落。遠雄港提供

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