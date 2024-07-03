農地工廠違章排放 應設立退場機制

農地違章工廠在取得特別登記或復工後，仍然照樣排放汙染廢水，對裁罰毫不畏懼！地球公民基金會議題部專員賴沛蓮3日於記者會表示，近幾年農地違章工廠數量持續增加，疑似工廠佔用農地已高達2433公頃。綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文呼籲政府應建立有效遏止汙染的退場機制。

違章工廠火災難防

賴沛蓮表示，農地違章工廠不僅有偷排汙水、造成火災風險之外，更是將工業成本轉嫁到農地之上，還讓土地變得破碎化，無法進行更好的土地規劃。

她指出，2019年公布《工輔法》修法規定，2016年5月20日後新增的農地違章工廠都應「即報即拆」，但從農業部農地及農業資源盤查結果來看，近四年來疑似工廠佔用的農地面積高達2433公頃，違章工廠數量也有增加的趨勢，顯見目前制度難以遏制違法廠商新增建。

消防員工作權益促進會代表柯廷儒也指出，違章工廠資訊不明，更可能違反建築與環保法規，在消防安全方面有極大的風險，政府應儘速排查，加速拆除的腳步，減少農地工廠火災問題危害公共安全。

偷排業者罰不怕

曾虹文則指出，《工輔法》採取「全面納管」與「就地合法」為原則，工廠可以拿到特定工廠登記，就地合法，但隨著納管數量增加，汙染違規的數量卻沒有減少，更有28家工廠是取得特登後持續汙染環境，其中就有業者偷排含有鋅，鎳、鉻的電鍍廢水，時間長達三年。

她指出，農地工廠被特許在農地上運作，一旦排放汙染對環境與食安都是重大威脅，理應受到更嚴格的監督與規範管理。曾虹文呼籲，偷排廢水的工廠不應被就地合法化，政府應該制定一套農地工廠的退場機制，以有效遏制汙染。

賴沛蓮呼籲，內政部國土管理署應公開土地違規的裁罰紀錄，檢視裁罰執行的效率；經濟部對於新建或未納管工廠，也應立即斷水斷電，並逐月公布納管工廠申請的狀況。

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