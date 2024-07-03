連日高溫勞工難耐 何佩珊籲雇主加強作業安全

台灣各地最近天氣高溫炎熱，戶外工作的勞工也被熱昏頭，勞動部長何佩珊今天說，已強化高溫勞檢，呼籲雇主善待勞工、強化勞工作業安全。

台灣進入炎熱季節，連日高溫讓人難耐，在營造工地工作的勞工在高溫作業下也容易增加熱傷害風險。

勞動部今天舉行職安法施行暨職安署成立雙十週年慶活動，何佩珊接受媒體聯訪時向雇主喊話，盼雇主善待勞工。

何佩珊表示，最近很多營造工地工人熱昏了，「真的蠻令人心疼」，因此最近已經強化高溫勞檢。

何佩珊也說，近期營造工地墜落、高溫致災率高，而許多企業主仍反映缺工問題，希望企業主應先尊重、善待勞工，當成寶貝看待，並且與職安署共同合作，強化營造工地安全作業防護。

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