連日高溫勞工難耐 何佩珊籲雇主加強作業安全
台灣各地最近天氣高溫炎熱，戶外工作的勞工也被熱昏頭，勞動部長何佩珊今天說，已強化高溫勞檢，呼籲雇主善待勞工、強化勞工作業安全。
台灣進入炎熱季節，連日高溫讓人難耐，在營造工地工作的勞工在高溫作業下也容易增加熱傷害風險。
勞動部今天舉行職安法施行暨職安署成立雙十週年慶活動，何佩珊接受媒體聯訪時向雇主喊話，盼雇主善待勞工。
何佩珊表示，最近很多營造工地工人熱昏了，「真的蠻令人心疼」，因此最近已經強化高溫勞檢。
何佩珊也說，近期營造工地墜落、高溫致災率高，而許多企業主仍反映缺工問題，希望企業主應先尊重、善待勞工，當成寶貝看待，並且與職安署共同合作，強化營造工地安全作業防護。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言