台鋼燦星轉型穩健 拓板橋據點布局六都

台鋼燦星旅行社今天宣布，在新北市板橋區開設分公司，完成台灣六都布局，展示轉型後深耕區域市場的策略，也因包機策略奏效，營運步入健康獲利軌道，將持續「小而美」經營理念。

燦星旅行社成立於2003年，是國內第一代網路旅行社，過去為燦坤集團旗下事業，之後因營運不善求售，2020年由亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主，2022年8月台鋼集團再入股，躍升為第一大股東。

台鋼燦星旅行社今天宣布，在新北市板橋區開設分公司，完成台灣六都布局，拓展腳步積極。

台鋼燦星前5月營收新台幣8.76億元，年增249%，首季歸屬母公司業主淨利2814.1萬元，每股賺0.41元，已連續3季轉盈，步入健康獲利軌道。

台鋼燦星包機策略奏效，近期再度與台灣虎航攜手合作包機台中出發直飛日韓，於7月1日台中清泉崗機場迎來直飛名古屋的開航，隨後7月2日飛往東京，7月3日前往釜山，均全數滿載，7、8月航班目前僅剩少量餘位，暑假商機轉熱。

燦星旅總經理殳蓁蓁先前表示，去年起推出包機策略，開闢3條直航路線，包括5月起直飛泰國普吉島、日本高知和12月起直飛的日本秋田，帶來顯著的收益，今年將延續策略，把包機航班時間延長至全年，並計劃推出更多專案包機，滿足不同客群的需求。

展望下半年，她表示，燦星旅將繼續「小而美」的經營理念，深耕特色路線，推進公司轉型，應對疫後解封商機和市場變化。

商品推薦