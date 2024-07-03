快訊

睽違20年！日本今天正式發行「令和新鈔」

出國逛藥妝店狂採購攜入境 踩1紅線最重恐罰百萬

高中職將有「身心調適假」 家長團體支持、籲教部對症下藥

台鋼燦星轉型穩健 拓板橋據點布局六都

中央社／ 台北3日電

台鋼燦星旅行社今天宣布，在新北市板橋區開設分公司，完成台灣六都布局，展示轉型後深耕區域市場的策略，也因包機策略奏效，營運步入健康獲利軌道，將持續「小而美」經營理念。

燦星旅行社成立於2003年，是國內第一代網路旅行社，過去為燦坤集團旗下事業，之後因營運不善求售，2020年由亞果遊艇集團董事長侯佑霖入主，2022年8月台鋼集團再入股，躍升為第一大股東。

台鋼燦星旅行社今天宣布，在新北市板橋區開設分公司，完成台灣六都布局，拓展腳步積極。

台鋼燦星前5月營收新台幣8.76億元，年增249%，首季歸屬母公司業主淨利2814.1萬元，每股賺0.41元，已連續3季轉盈，步入健康獲利軌道。

台鋼燦星包機策略奏效，近期再度與台灣虎航攜手合作包機台中出發直飛日韓，於7月1日台中清泉崗機場迎來直飛名古屋的開航，隨後7月2日飛往東京，7月3日前往釜山，均全數滿載，7、8月航班目前僅剩少量餘位，暑假商機轉熱。

燦星旅總經理殳蓁蓁先前表示，去年起推出包機策略，開闢3條直航路線，包括5月起直飛泰國普吉島、日本高知和12月起直飛的日本秋田，帶來顯著的收益，今年將延續策略，把包機航班時間延長至全年，並計劃推出更多專案包機，滿足不同客群的需求。

展望下半年，她表示，燦星旅將繼續「小而美」的經營理念，深耕特色路線，推進公司轉型，應對疫後解封商機和市場變化。

旅行社 清泉崗機場

延伸閱讀

證交所林修銘：公司治理評鑑2026年將轉型為ESG評鑑

提供老殘毛孩長照服務 中和動物之家2025年轉型長照園區

美驅逐116名中國非法移民 5年來首見大包機遣返

台灣轉型成AI島之前 孔祥重籲須正面解決「兩大關鍵」

相關新聞

「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟 今舉行新建工程上樑典禮

「遠雄航空自由貿易港區」加值廠房H棟新建工程上樑典禮，台灣唯一空港自由貿易港區積極爭取國際大型廠商進駐 形成AI晶片產業...

農地工廠違章排放 應設立退場機制

農地違章工廠在取得特別登記或復工後，仍然照樣排放汙染廢水，對裁罰毫不畏懼！地球公民基金會議題部專員賴沛蓮3日於記者會表示，近幾年農地違章工廠數量持續增加，疑似工廠佔用農地已高達2433公頃。綠色公民行動聯盟副秘書長曾虹文呼籲政府應建立有效遏止汙染的退場機制。

成就最後一片拼圖 信義兒福A2公辦都更今公告招商

由國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A2基地公辦都市更新案」3日起公告招商徵求出資人，受理申請至10月8日止。信義兒福A...

買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光

雖然央行祭出第六波信用管制，根據最新政大永慶即時房價指數，今年第二季全台房價漲勢仍猛，七大都會區除台南外，其餘季漲幅都超...

新北十大熱門新青安首購路段曝 淡水包下一半

新青安額度上限為1,000萬，許多首購族將購屋預算訂在1,200萬元，台灣房屋集團趨勢中心統計今年新北實價資料，符合首購...

闆娘豪發激勵獎金揪員工打掃 網友大讚高招又有智慧

公司發獎金、給分紅犒賞員工是業界常見的鼓勵方式，日前有網友在知名論壇發文表示，公司沒有花錢請人打掃，完全靠員工輪流清潔打...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。