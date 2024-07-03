成就最後一片拼圖 信義兒福A2公辦都更今公告招商

由國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A2基地公辦都市更新案」3日起公告招商徵求出資人，受理申請至10月8日止。信義兒福A2都更案以權利變換方式開發，預估投資金額達27億元。

「信義兒福A2」基地位於臺北市信義區市民大道六段南側、基隆路一段東側，距離松山火車站僅約750公尺，鄰近饒河街及松山商圈，周圍有興雅國小及雅祥公園，生活機能完善。全街廓面積共4,394平方公尺，土地使用分區為第三種住宅區。

全街廓劃分為「本基地」及2處「擴充基地」，其中「本基地」面積3,397平方公尺，國家住都中心及公有土地面積占比超過65%，私有土地參與意願也已達8成。

這次招商為兼顧開發彈性，出資人可視實際整合情形，彈性擴充基地範圍，並設有相應的誘因機制。此外，本案能申請之容積獎勵項目已納入公開評選文件敘明，有利未來出資人進行整體開發規劃。

本案更新後公私產權將分棟規劃，其中國家住都中心與公有單位分回部分將作庇護工場、社會住宅及出租住宅，私地主與出資人部分則規劃住宅，滿足多元需求。

「信義兒福A2」公辦都更案的招商作業採一次申請、二階段審查，評選作業再分資格審查、綜合評選二階段（規格審查及價格評決）。為了讓民間團隊更了解招商流程與條件，國家住都中心也將於7月10日在官方臉書粉絲專頁舉辦招商說明會，歡迎有投資意願的廠商踴躍參加。

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