買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光

雖然央行祭出第六波信用管制，根據最新政大永慶即時房價指數，今年第二季全台房價漲勢仍猛，七大都會區除台南外，其餘季漲幅都超過5%，新竹縣市以近7%增幅奪七都之冠，全台平均季漲幅高達4.7%。

在年增幅部分，桃園、新竹年漲幅超過一成，全台和其餘都會區漲幅皆落在8-10%之間。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年第二季，受惠於台股持續上漲產生財富效果、新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，再加上一般民眾通膨預期強烈，使消費者看漲比例提升。

觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，本季全台、七都即時房價指數漲幅皆有擴大的現象。其中新竹縣市、新北市漲勢最強勢，季增幅皆突破6個百分點。

郭翰分析，新竹縣市受惠於科學園區，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價跟著水漲船高，再加上當地受限於腹地狹小、新增供給不多及屋主惜售心態下，本季指數上漲6.8%，為七都之最。

新北市因三環六線及TPASS加持，工作生活圈不斷擴大，蛋白區內有許多新興重劃區，建物品質及居住環境不亞於蛋黃區，且蛋白區房價基期相對低，成為首購、置產族的新選擇，因此房價上漲凶猛，本季上漲6.3%，為七都第二。

郭翰指出，2023年初平均地權條例的修法通過，衝擊市場買氣，讓2023Q2七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從2023年下半年開始，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024Q2七都即時房價指數相比2023Q2全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾一成以上的年增幅，其餘五都也均有近一成的漲幅。

值得注意的是，房價基期相當高的台北市，在2024Q2即時房價指數年增幅逼近一成，郭翰表示，2024Q2台北房價指數增幅較高的可能原因有二：一是2024Q2台北的成屋委售量有明顯萎縮現象，除了買氣暢旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，促使供給量縮的情況加劇。

二是新青安帶動需求強勁，根據永慶2024Q3房產趨勢調查結果顯示，台北市購房者因新青安而加快購屋的比例突破五成，從上季46%大幅提升6個百分點至52%。因此在上述兩個作用下，2024Q2台北即時房價指數走揚，近一年增幅逼近雙位數大關。 政大永慶即時房價指數全台與七大都會區本季漲幅。資料來源／永慶房屋 政大永慶即時房價指數顯示，2024年Q2全台和七大都會區房價指數漲勢明顯，全台季增幅達4.7%。房市示意圖／永慶房屋提供

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