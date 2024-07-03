快訊

還會更熱！中南部、大台北接力高溫紫爆 氣象署曝台灣發燒原因

不甩綠委喊程序瑕疵 藍白堅持調查權第一槍開向鏡電視

已婚名醫江坤俊被爆與護理師過夜 正宮發聲3點說明

買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近四年Q2年增率。資料來源／永慶房屋
政大永慶即時房價指數全台與七大都會區近四年Q2年增率。資料來源／永慶房屋

雖然央行祭出第六波信用管制，根據最新政大永慶即時房價指數，今年第二季全台房價漲勢仍猛，七大都會區除台南外，其餘季漲幅都超過5%，新竹縣市以近7%增幅奪七都之冠，全台平均季漲幅高達4.7%。

在年增幅部分，桃園、新竹年漲幅超過一成，全台和其餘都會區漲幅皆落在8-10%之間。

永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年第二季，受惠於台股持續上漲產生財富效果、新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，再加上一般民眾通膨預期強烈，使消費者看漲比例提升。

觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，本季全台、七都即時房價指數漲幅皆有擴大的現象。其中新竹縣市、新北市漲勢最強勢，季增幅皆突破6個百分點。

郭翰分析，新竹縣市受惠於科學園區，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價跟著水漲船高，再加上當地受限於腹地狹小、新增供給不多及屋主惜售心態下，本季指數上漲6.8%，為七都之最。

新北市因三環六線及TPASS加持，工作生活圈不斷擴大，蛋白區內有許多新興重劃區，建物品質及居住環境不亞於蛋黃區，且蛋白區房價基期相對低，成為首購、置產族的新選擇，因此房價上漲凶猛，本季上漲6.3%，為七都第二。

郭翰指出，2023年初平均地權條例的修法通過，衝擊市場買氣，讓2023Q2七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從2023年下半年開始，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024Q2七都即時房價指數相比2023Q2全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾一成以上的年增幅，其餘五都也均有近一成的漲幅。

值得注意的是，房價基期相當高的台北市，在2024Q2即時房價指數年增幅逼近一成，郭翰表示，2024Q2台北房價指數增幅較高的可能原因有二：一是2024Q2台北的成屋委售量有明顯萎縮現象，除了買氣暢旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，促使供給量縮的情況加劇。

二是新青安帶動需求強勁，根據永慶2024Q3房產趨勢調查結果顯示，台北市購房者因新青安而加快購屋的比例突破五成，從上季46%大幅提升6個百分點至52%。因此在上述兩個作用下，2024Q2台北即時房價指數走揚，近一年增幅逼近雙位數大關。

政大永慶即時房價指數全台與七大都會區本季漲幅。資料來源／永慶房屋
政大永慶即時房價指數全台與七大都會區本季漲幅。資料來源／永慶房屋
政大永慶即時房價指數顯示，2024年Q2全台和七大都會區房價指數漲勢明顯，全台季增幅達4.7%。房市示意圖／永慶房屋提供
政大永慶即時房價指數顯示，2024年Q2全台和七大都會區房價指數漲勢明顯，全台季增幅達4.7%。房市示意圖／永慶房屋提供

房價 買氣

延伸閱讀

新青安整理包／為何善意淪為炒房元凶？誰能貸、怎麼貸、爭議、新規一次看！

獨／八行庫查緝數字曝光 新青安疑似人頭戶逾1700件

新青安新規防濫用 行庫抓違規

新聞眼／畫錯重點 房市亂象不會落幕

相關新聞

成就最後一片拼圖 信義兒福A2公辦都更今公告招商

由國家住都中心擔任實施者的「信義兒福A2基地公辦都市更新案」3日起公告招商徵求出資人，受理申請至10月8日止。信義兒福A...

買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光

雖然央行祭出第六波信用管制，根據最新政大永慶即時房價指數，今年第二季全台房價漲勢仍猛，七大都會區除台南外，其餘季漲幅都超...

新北十大熱門新青安首購路段曝 淡水包下一半

新青安額度上限為1,000萬，許多首購族將購屋預算訂在1,200萬元，台灣房屋集團趨勢中心統計今年新北實價資料，符合首購...

闆娘豪發激勵獎金揪員工打掃 網友大讚高招又有智慧

公司發獎金、給分紅犒賞員工是業界常見的鼓勵方式，日前有網友在知名論壇發文表示，公司沒有花錢請人打掃，完全靠員工輪流清潔打...

應徵打工看時辰？活動打工平均時薪205元，這時間應徵最有機會

暑假打工潮來了，全台最大打工兼職平台「小雞上工」調查發現，全台小雞上工職缺來說，今年暑期打工時薪平均已達199元，比最低...

高低時薪差距到一成 全台最富有工讀生在這裡

暑假打工旺季來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」調查發現，今年整體職缺數量成長30%，且有50%的雇主表示將維持或增加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。