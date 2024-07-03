買方又失望了！ 央行打房後最新即時房價曝光
雖然央行祭出第六波信用管制，根據最新政大永慶即時房價指數，今年第二季全台房價漲勢仍猛，七大都會區除台南外，其餘季漲幅都超過5%，新竹縣市以近7%增幅奪七都之冠，全台平均季漲幅高達4.7%。
在年增幅部分，桃園、新竹年漲幅超過一成，全台和其餘都會區漲幅皆落在8-10%之間。
永慶房產集團研展中心總監郭翰分析，今年第二季，受惠於台股持續上漲產生財富效果、新青安加速自住族群進場，購屋需求強勁，持續推升房市交易量，再加上一般民眾通膨預期強烈，使消費者看漲比例提升。
觀察七都的委售量在本季也大幅下降，屋主惜售心態強勁，在上述因素交互影響下，本季全台、七都即時房價指數漲幅皆有擴大的現象。其中新竹縣市、新北市漲勢最強勢，季增幅皆突破6個百分點。
郭翰分析，新竹縣市受惠於科學園區，不僅推升周邊行政區房市交易量能，不少蛋白區也吃到園區外溢紅利，房價跟著水漲船高，再加上當地受限於腹地狹小、新增供給不多及屋主惜售心態下，本季指數上漲6.8%，為七都之最。
新北市因三環六線及TPASS加持，工作生活圈不斷擴大，蛋白區內有許多新興重劃區，建物品質及居住環境不亞於蛋黃區，且蛋白區房價基期相對低，成為首購、置產族的新選擇，因此房價上漲凶猛，本季上漲6.3%，為七都第二。
郭翰指出，2023年初平均地權條例的修法通過，衝擊市場買氣，讓2023Q2七都即時房價指數年漲幅皆出現明顯回落，不過從2023年下半年開始，買氣明顯增溫，且延續至今年上半年，2024Q2七都即時房價指數相比2023Q2全面提升。其中，新竹、桃園房價指數皆有逾一成以上的年增幅，其餘五都也均有近一成的漲幅。
值得注意的是，房價基期相當高的台北市，在2024Q2即時房價指數年增幅逼近一成，郭翰表示，2024Q2台北房價指數增幅較高的可能原因有二：一是2024Q2台北的成屋委售量有明顯萎縮現象，除了買氣暢旺讓銷售速度加快外，部分屋主也開始出現惜售狀況，促使供給量縮的情況加劇。
二是新青安帶動需求強勁，根據永慶2024Q3房產趨勢調查結果顯示，台北市購房者因新青安而加快購屋的比例突破五成，從上季46%大幅提升6個百分點至52%。因此在上述兩個作用下，2024Q2台北即時房價指數走揚，近一年增幅逼近雙位數大關。
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言