新北十大熱門新青安首購路段曝 淡水包下一半

新青安額度上限為1,000萬，許多首購族將購屋預算訂在1,200萬元，台灣房屋集團趨勢中心統計今年新北實價資料，符合首購族預算的1,000~1,200萬元前十熱門路段，最受歡迎的是淡水區沙崙路二段24筆交易，平均單價30.7萬元。

其次是五股新城六路和中和區景平路，各有23筆交易；而第四、五名也都在淡水區，分別是沙崙路一段22筆，以及新市一路一段21筆，單價仍在2字頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，這些熱門路段當中，淡水區就有5個路段進榜，且前五名當中就包辦了四名，主要是因為淡水區目前成交單價落在2、3字頭，房價仍相對親民，沙崙商圈、淡海新市鎮部分社區，1,200萬元約可購入屋齡五年內，大兩房或小三房的產品，吸引許多年輕首購族入手。

中和、新莊、板橋、八里區則各有1個路段進榜，其中環狀線沿著中和景平路設有四站點，新莊中正路也有捷運新蘆線經過，交通生活機能佳，要買到總價1,200萬元以內的物件，多以3房老公寓居多。

張旭嵐指出，1,200萬元預算在台北購屋選擇有限，首購多半得退而求其次，往新北覓屋，若考量實用空間和屋況，多數年輕人偏好買有社區管理新大樓，目前新北第一圈包括板橋、中永和、新店中古屋總價也要1,500~1,800萬之間，不過轉往蛋白區的淡水、五股等地，雖然通勤時間較長，但有機會以時間換空間，以親民房價晉升有房一族。

台灣房屋洲子洋新五加盟店店東黃韻桓表示，五股區低總價交易熱門路段的新城六路、新五路二段都位在洲子洋重劃區內，現在建商推的預售案和新成屋，開價已落在每坪52~60萬元左右，但屋齡10年內的社區，還有4字頭單價。

與鄰近的三重、蘆洲、新莊等地電梯大樓動輒6~8字頭相比，五股房價親民許多，所以買方大多為首購族及小家庭，再加上新青安也帶動房市買氣，使總價1,200~1,500萬元的2房加車位物件，最受買方青睞。

第一建經研究中心張菱育提醒，雖然新青安有前五年的寬限期，「先甘後苦」的付款方式，以貸款1,000萬元、40年期、本息攤還為例，前五年每月繳約1.5萬的房貸，不過一旦寬限期一過，每個月就要繳納近3.5萬元的還款金額，壓力瞬間超過雙倍，且要留意，政府為了避免人頭戶使用新青安，已規定每人一生只有一次貸款機會，因此民眾在申貸前，不僅要評估每個月還款能力，也要謹慎使用這「一生一次」的機會。 2024年新北市新青安宅前十名熱門路段。台灣房屋提供

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