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闆娘豪發激勵獎金揪員工打掃 網友大讚高招又有智慧

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

公司發獎金、給分紅犒賞員工是業界常見的鼓勵方式，日前有網友在知名論壇發文表示，公司沒有花錢請人打掃，完全靠員工輪流清潔打掃，一開始還想說這公司也太雷了吧！但是主管補充說新人菜鳥不用輪，由資深員工負責，一次輪一個月，後來發現公司整體而言非常乾淨，還有聽說過有同事週末還來打掃，後來原Po更發現，激勵獎金是看清潔程度給的，老闆娘會不定時的在上班前，進來公司打分數，聽說激勵獎金可以領到12個月的基本薪資，怪不得大家那麼認真打掃公司。

此文一出引發網友們驚呼，大讚老闆娘有智慧，有人直白認為「這個激勵獎金要我徒手刷馬桶我也願意」、「那很好唉不像我公司也是叫員工輪流打掃茶水間哪有什麼獎金」、「12個月…我一定每天下班前打掃」、「只要肯給錢，我一定超過一百分」、「蠻棒的把要給打掃阿姨的給員工」、「有些打掃阿姨還不見得認真咧」、「老闆娘很聰明，打掃的人會心甘情願而且還能維持得很好」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，根據1111人力銀行調查顯示，每年固定調薪65.5%、有豐厚年終55.4%、準時下班54.5%、周休二日53.1%、離家近46.8%以及請假不會被刁難44.9%，都是上班族最在意的求職考量，很顯然的，想在缺工時代招募優質人才，打造友善職場、加強員工幸福感，已經成為企業永續經營顯學。

原Po的老闆娘以超乎期待的獎勵方式，巧妙安排員工清潔打掃環境，不僅省去了多請人打掃的麻煩，更能誘發同仁維持環境的用心，也提高對公司的向心力，堪稱一舉數得。

曾仲葳表示，每個人對幸福的感受度不同，有人認為敘薪條件要優於業界、有人只想要豐厚的年終獎金、有人在意準時下班能接送孩子，也有人偏愛年年調薪的企業，對此1111人力銀行為全台上班族提供幸福求職指標，【2024幸福企業】( https://happiness.1111.com.tw/ )票選今年邁入第五屆，吸引近4000家企業角逐，歡迎各公司行號共襄盛舉踴躍報名，時間到7月中旬截止，今年報名類別分為11類分別是：一般生活服務、休閒娛樂服務、餐飲服務、飯店旅宿、大傳教育社福、金融管顧、科技/能源研發、生技醫療、製造業、貿易流通、營造建築。即日起線上投票起跑，歡迎上班族熱情響應投票，還有機會周一到周五天天抽中500元現金。

上班族 人力銀行

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