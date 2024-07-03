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高低時薪差距到一成 全台最富有工讀生在這裡

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
暑假打工旺季來臨，調查發現今年暑期打工時薪平均已達199元。圖為餐廳員工為顧客結帳。（中央社） 記者翁睿坤攝 113年5月10日【作者：中央通訊社，日期：2024-05-10，數位典藏序號：20240510164201586】
暑假打工旺季來臨，調查發現今年暑期打工時薪平均已達199元。圖為餐廳員工為顧客結帳。（中央社） 記者翁睿坤攝 113年5月10日【作者：中央通訊社，日期：2024-05-10，數位典藏序號：20240510164201586】

暑假打工旺季來臨，全台最大打工兼職平台「小雞上工」調查發現，今年整體職缺數量成長30%，且有50%的雇主表示將維持或增加現有的暑期招募計畫。就全台小雞上工職缺來說，今年暑期打工時薪平均已達199元，比最低時薪183元高出9%。其中最高的縣市落在新竹市，高達209元，其次新竹縣203元，遠超六都部分縣市，高於最低時薪有一成以上的差距，可說是最富有的打工族。

全台最大打工兼職平台「小雞上工」調查發現，今年整體打工活動業成長40%，餐飲及門市業則成長20%。職缺數最多的前三名縣市分別是台北市、新北市及台中市，三者合計占全台總職缺的55%。

此外，80% 的雇主表示，今年度的招募難度相較去年有所增加。為應對招募困難的問題，有60%的雇主選擇提高薪資或福利，40%的雇主願意調整接受短期兼職人力，還有30%的雇主加大招募預算，23%將部分正職轉兼職。

就全台小雞上工職缺來說，今年暑期打工時薪平均已達199元，比最低時薪183元高出 9%。其中最高的縣市落在新竹市，高達209元，其次新竹縣203元，遠超六都部分縣市，高於最低時薪有一成以上的差距。

推測主要的原因除了新竹消費支出高，加上行政區裡的大專院校數量少，導致學生打工族群相對比較稀缺，因此雇主願意用提高薪資的方式，來吸引學生打工族。但隨著人力支出的調漲，這對中小企業的業者來說壓力不小。

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