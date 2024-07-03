車輛公會：支持零組件國產化

車輛公會昨天發表聲明，針對近期立法院質詢大陸車輛來台組裝、零件比重等問題，強調支持國產零組件，望官民攜手拚兆元產業。車輛公會表態支持推動零組件國產化，但應有兩大前提，初期不宜過高，且需時間讓市場需求擴大，期許產官一起創造另一個兆元產業。

經濟部次長連錦漳日前在立院備詢表示，法令規定大陸車無法以整車形式進口，只有零組件可以，但進口零件來台組裝一定要配合國產化，初期會要求百分之五至十，第二或第三年會要求提高到百分之十五至廿，對於零組件國產化會嚴格要求。

車輛公會表示，車輛產業為技術與資本密集的產業，產業鏈相當龐大。目前國內汽車產業整車及零件廠有超過三千家業者，另包括上中下游供應鏈已超過卅萬從業人員，若包含汽車電子產值，去年產值將近八千四百億元。

有關限制大陸整車進口，因兩岸有其經濟貿易特殊關係，有限制的背景緣由，公會一致支持政府的政策措施。

不過，國內市場規模不大，同時已是非常成熟且競爭激烈的市場，因此政府、立委或社會大眾期待國產化要求，對整車及零組件業者均甚具挑戰。公會支持政府推動零組件國產化，惟初期不宜過高，提升國產化率也需要時間及市場規模支撐，另需要政府協助零組件業者提升競爭力。

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