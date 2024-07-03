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大陸電商搶艙 空運也緊俏

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

中國大陸平價購物平台希音（Shein）和Temu的業績大好，且產品直接從中國大陸工廠出貨給美歐消費者，正迅速吞噬航空運能，不僅推升航空運費，也使市場更加擔心今年稍晚進入貨運旺季時，空運運能將更為緊俏。

6月常是年底購物旺季前的淡季，但今年從中國大陸南方出貨的空運運費比去年同期大漲約40%，部分原因是Shein與拼多多旗下的Temu業績加速成長，引發更激烈爭搶飛機艙位。

空運貨物常以智慧手機和筆電等小型高價物品、以及魚類和鮮花等易腐壞物品為主，但Temu和Shein正以低成本的服飾和家居用品搶占艙位，寄送貨品給歐洲和北美消費者。

同時，荷蘭航空貨運數據機構WorldACD在6月13日發布的報告指出，紅海衝突導致航商改道和延誤，迫使出口商轉向空運。

Xeneta數據顯示，6月下旬從中國南部至美國的空運平均現貨費率為每公斤5.27美元，是2019年的兩倍多。另據國際航空運輸協會，今年1~4月全球航空貨運需求成長12.7%，遠高於預估的10.3%增幅，亞太地區需求尤為強勁，4月增14%，幾乎是運力增幅7.8%的兩倍。

DHL Global Forwarding執行長夏瓦茲表示，中國電商業者不到兩年內迅速擴張，在部分從亞洲出口的航線上，占據超過30%的貨運空間，而今年稍後美國零售商為年底購物季備貨時，艙位競爭會更激烈。

該公司正施壓要求零售商和製造商現在就簽約，以確保稍後的艙位。

去年Temu和Shein在美國爆紅，以極為低廉的價格吸引大量消費者，且商品直接從中國大陸工廠出貨，從而得以避免繳納關稅，因為根據美國法規，價值800美元以下的貨物在進入美國時，不需繳納關稅。亞馬遜計劃今秋推出類似的中國大陸直接出貨服務，空運運能競爭可能更加激烈。

Temu的代表表示，會使用海運和空運運輸貨物，「我們的主要目標是確保客戶能快速以最優的成本獲得訂購的產品」。

美國

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