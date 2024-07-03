馬士基：塞港、繞道延續到Q3 獲利迎跳躍式成長

經濟日報／ 記者黃淑惠、編譯黃淑玲／綜合報導
全球貨櫃輪塞港繞道延續，運價第3季仍看漲。 聯合報系資料照
全球貨櫃輪塞港繞道延續，運價第3季仍看漲。 聯合報系資料照

航運巨擘馬士基（Maersk）認為，全球貨櫃輪塞港、繞道問題，將延續到第3季，換言之，運價第3季將續漲。法人認為，隨著運價不斷上漲，貨櫃輪第2、3季處於運價相對高峰期，獲利也可望迎來跳躍式的成長表現。

馬士基表示，經由紅海的貨櫃輪運輸中斷問題將持續到第3季，而繞道貨櫃輪好望角增加航行時間，也推升了運價。

法人分析，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）今年獲利都一樣有想像空間，從運價來分析，紅海危機是去年12月爆發，首季雖然運價衝高，但市場多空不明，加上仍有不少低價長約、現貨供應，市場真正托運的價格並未全面進入高價階段。但時序進入第2季情況就幡然改變，貨櫃海運長約順利完成高價換約，即使如此，市場因艙位緊缺，仍以高價的現貨運價為主，這樣的情況從剛開始的第3季看來，有惡化趨勢，也將牽動航商的獲利。

反觀長榮，每股淨值為221元，即使近期除息後也至少有211元左右，但昨（2）日收盤價格為190.5元，下跌0.7%，股價已低於淨值。長榮首季每股純益（EPS）達8.14元，以現在市場的運價變化，長榮的歐洲線、北美線都是呈現大賺走勢，第3季的獲利會有感成長，法人多認為具有投資價值。

陽明北美市場的布局在這波運價大漲上，開始發威，第1季北美線營收占比已來到四成，歐洲線占比32%。法人估，陽明獲利攀升速度會加快，今年全年要賺超過一個資本額應無困難。萬海13,100 TEU系列船陸續交船投入營運，隨著運價全面上漲，全球競爭力浮現。


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