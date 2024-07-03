貨櫃海運價飆升 陽明下月又漲附加費…長榮、萬海也會有動作

貨櫃輪運價漲不停，陽明已經向客戶宣布8月起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上個月再多一倍，每40呎櫃（FEU）直接跳升加收2,000美元，以現在的遠東-北美線的運價計算，漲幅超過兩成。

業內人士指出，陽明過去在漲價做法上相對保守，若連陽明也宣布漲價，那麼長榮、萬海應該也已經通知客戶新運價的加徵額度。

隨著第3季旺季即將到來，運價漲勢一路不回頭，以現在的運價來看，挑戰運價歷史高點的可能性愈趨升高。受惠於運價飆漲，有利於貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）及萬海（2615）第3季營運及獲利表現，也因此，市場運價透明度已經延續到第4季，出現季季高的走勢，這也顯示貨櫃輪市場需求真的很強勁。

上周遠東到北美線現貨價出現全面上漲，遠東到美西每FEU達7,830美元，較前一期上漲657美元，漲幅9.2%；遠東到美東每FEU達9,274美元，較前一期狂漲997美元，漲幅達12%。

以上周的運價來看，順利加收GRI的可能性相對高，如果沒有意外，則美西線運價逼近1萬美元，美東線則突破1.1萬美元，已經來到疫情時期的價格天花板。

紅海地緣危機無解，且市場認為，美總統大選變數，會讓紅海問題在短期間內更無法解決。對於全球貨櫃輪的供需再度造成衝擊，船舶被迫繞行好望角，使得運輸時間增長，各家海運公司的船舶調度困難度會愈來愈高。每周航行歐洲、美東的航次的船舶大、小常常變動，造成客戶想出貨時明明看到有船班，但拿不到艙位。

國內的航運業者指出，全球貨櫃輪供需非常透明，已經沒有任何船公司可以控制龐大的市場運能，運價能這樣狂飆，完全反應市場的供需再度失衡。

業界指出，紅海航運原本只是一個簡單的事件，隨著時間拉長後，對於各地港口、貨櫃、船舶的調度都形成很大的問題，原本市場供過於求已經不復存在。

國內的物流業者進一步分析，現在客戶要出貨上船的時間愈來愈難以掌握，有可能遇到缺櫃，也可能等不到原訂的船班，市場混亂到無法分析什麼原因造成空班，物流難度全面拉高。

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