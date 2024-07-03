冠德獲AREA企業社會責任獎

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
冠德集團榮獲亞洲企業社會責任獎兩大獎項，冠德建設奪綠色領導獎、根基營造獲社會公益發展獎。圖為冠德建設總經理張勝安（中），以及根基營造兩位總經理陳俊明（右）、黃義芳（左）。冠德集團／提供
冠德集團榮獲亞洲企業社會責任獎兩大獎項，冠德建設奪綠色領導獎、根基營造獲社會公益發展獎。圖為冠德建設總經理張勝安（中），以及根基營造兩位總經理陳俊明（右）、黃義芳（左）。冠德集團／提供

冠德（2520）企業集團致力實踐永續標竿企業精神再獲國際肯定，在被譽為永續諾貝爾獎的「亞洲企業社會責任獎」（Asia Responsible Enterprise Awards，AREA）評選中榮獲兩大獎項肯定，冠德建設以推展淨零建築勇奪「綠色領導獎」，根基營造以繕循環計畫成果獲頒「社會公益發展獎」，代表發揮的綠色影響力獲高度認可，讓世界看見台灣建築業的用心耕耘。

冠德集團企業發展策略致力於推展永續，旗下冠德建設以淨零建築為目標，引領永續住居新生活，獲得AREA「綠色領導獎」肯定，樹立業界綠色標竿。

冠德建設以100%取得綠建築或碳足跡標章的目標，以全生命周期的綠色思維，落實低碳設計、循環建材、綠色工程及智慧節能系統的應用，並串聯產業供應鏈，共同實踐科學基礎的減碳行動。

冠德建設積極的永續行動，累計已取得23項綠建築標章、七項智慧建築標章、四項碳足跡標章，其中冠德大直湛獲得低碳建築聯盟（LCBA） 低碳建築標章認證BCFc黃金級、松山民權東公辦都更案也打造為永續商業辦公大樓，取得LEED白金級，近期更獲頒英國國際地產大獎評比「Best Office Development Taiwan 2024」五星首獎。

冠德集團發揮綠色影響力，實踐永續關懷，旗下根基營造以修築專業為本，推動「繕循環計畫」，再利用竣工後之材料攜手工程協力商，赴台灣偏鄉進行弱勢住家公益修繕，永續行動繼獲得台灣企業永續獎、社會創新獎肯定，此次再奪國際指標AREA「社會公益發展獎」。

「繕循環計畫」也擴大服務弱勢需求，和1919食物銀行、樂知修繕隊等單位協作，如食物銀行發現弱勢住屋改善需求，協助修繕通報；街友組成的樂知修繕隊，經過訓練也有機會投入工程服務，增加就業機會。根基營造總經理黃義芳與陳俊明都指出，持續和地方政府、社福機構與非營利組織多元合作，讓社會善循環轉動擴散，深入台灣社會。

綠建築 食物銀行

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