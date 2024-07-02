行銷線上／AI數位分身 個人品牌雙面刃

當其他人想到「專業的你」時，他們會想到哪些形容詞？聰明的？可信賴的？能力強？溫暖的？在這個科技技術快速發展的時代，個人品牌建設已成為專業人士和企業領導者，在注意力爭奪下脫穎而出的關鍵。

隨著人工智慧（AI）技術的進步，「AI數位分身」逐漸成為塑造個人品牌中一項創新工具。AI數位分身是我們知識和技能的延伸，能夠隨時隨地、全年無休地提供即時回應和支援，協助個人處理大量日常任務和常見問題。然而，這項技術的應用也會引發討論：AI數位分身如何影響個人品牌的形象？它是否能替代真實的人際互動？能為個人品牌增加什麼競爭力？我原本在他人心裡的印象會增加或減弱嗎？

「AI數位分身」對個人品牌塑造能帶來優點，也會帶來影響挑戰；享受科技的好處，也需要準備風險情境的應對之道。平衡AI數位分身和真人之間的分工合作，是個人品牌的關鍵要素。

以下列舉四大優點及三項挑戰：

優點一，全天候可用性：AI數位分身能在人類休息時，回覆客戶問題和支援，提高了個人品牌的觸及範圍和回饋速度。

優點二，效率提升：減少重複性工作、處理日常基礎任務，釋放了個人的時間，讓品牌所有者專注於更具創造性的任務。

優點三，個性化服務：根據不同受眾定製回應，提升用戶滿意度。

優點四，數據分析：能夠快速處理和分析大量數據，為決策提供支援。

挑戰一，隱私和安全：需要謹慎處理客戶資料，做好萬一技術故障、數據隱私洩露的應對。

挑戰二，人性化互動的缺失：AI 無法完全模仿人類的情感交流和同理心，過度依賴AI與人互動，會有種冰冷感。

挑戰三，真實性限制：過度依賴AI，可能會削弱個人品牌的真實感。

分工上，個人品牌擁有者能以「個人品牌最終想達到的目標」去思考。首先，在明確角色定位上：真人負責策略制定、複雜問題解決、關鍵決策、創新思維。讓AI數位分身負責日常查詢、基礎數據分析、初步建議等。

其次，在個人化互動上：真人來處理核心互動，像是重要客戶會議和戰略討論，運用AI數位分身進行會議準備和後續跟進。

第三，在創造性工作上：運用AI數位分身處理重複性工作，釋放時間讓真人做更有價值的思考，專注於需要人類洞察力和創造力的任務。

AI數位分身是個人品牌擁有者的輔助工具，而非替代品。而透過這種方式，我們可以運用AI提高工作效率和服務範圍，同時保持並強化自身的核心價值；AI數位分身也是成為個人品牌擁有者能力的放大器，是為了能夠提供更全面、更高效的服務。

值得留意的是，真人的互動保持人性化接觸和專業洞察力，是不可替代的部分。

在運用AI數位分身為個人品牌建設開闢新的境界、提高效率和有用性之際，也要找到AI輔助和人類協作之間的平衡，最大化地運用技術來擴展個人影響力，創造更大的價值。

（作者是立勤資訊客戶成功經理）

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