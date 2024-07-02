古書今贏／指導部屬 不帶好惡私心

績效不彰的原因很多，包含剛開始規劃的完善性、資源的充分性、執行者的能力、主管對於進度管控、問題預知和排除、突發事件的應變、不可抗拒因素，盡可能考慮周到，阻礙挫敗的機會就會大幅降低。

有些主管心存僥倖，平常疏於管理，部屬出狀況被高層質詢時，喜歡把「我不知道他們每天在做什麼？」掛在口上，彷彿部屬失誤跟自己完全無關。

「了解和指導部屬」是主管最基本責任，要想方設法協助發揮強項，隨便交辦工作湊數應付，或是把部屬當作「黔之驢」，置之山下後就不聞不問，除了當事人每天了無生趣打混過日，造成他部門困擾，遇到老虎出現，就會出大狀況。

企業選用人員，一開始先做到適性適能，人力短缺時，與其隨便找人填補，倒不如加薪加碼，激發既有人員發揮潛力辦事。對能力欠佳或生性怠惰的部屬，暫時沒有好辦法，則要盡心關注引導，不要好惡心作祟，隨意放棄或是採取不公平的對待。

《左傳》齊楚因為屬國的問題結怨多年，魯僖公元年（西元前659年），楚國討伐親齊的鄭國，深藏背後的靠山齊國，怎肯坐視不理，於是聯合其他國家出兵救鄭，事後齊國又多次出兵向楚國嗆聲，楚王覺得受不了，於是派使者前往責問。

管仲面對質詢，冠冕堂皇表示：「以前召康王委託齊國的先君輔助周室，在上次朝貢時，你們楚國沒有獻上包茅，有違諸侯禮儀，所以我們代替周天子出兵討面子。」

大概看到楚國使者面露不屑，管仲只好再找個理由：「更早之前，周昭王伐楚，在漢水駕崩…。」

使者心想：周昭王船沉駕崩，已經是一百年前的陳年舊事，不知道哪裡得罪了造船人，王船被動了手腳（只用膠黏沒有榫接打釘），才會船沉落水，拿那麼差勁的藉口來怪我們，真是太好笑了。

不過，能當使者的人，遇話搭話不會直接頂回去，否則任務就無法圓滿，還是很有禮貌的回答：「忘了送貢品，這是我們的不對，以後一定會準時送到，至於昭王駕崩，與我們無關，請齊王派人到漢水問清楚比較好。」事後齊國因為少了藉口，也不好意思繼續生事。

欲加之罪，往往讓犯錯者脫罪；《東萊博議》指出：小人犯錯犯罪，早就想好爭辯脫罪的理由，若是加上非他之罪，只會讓對方找到申冤哭訴的藉口（破口）。

同理，素行欠佳四處闖禍的人，即使已經人見人厭，未必認為自己表現確實不好；而且他們心裡很清楚：假如不是有利用價值，主管早就叫我打包回家吃自己，當然可以繼續打混過日子。

如果主管口不擇言誇大其辭，隨便栽罪加重處分，旁邊的人即使不說話，恐怕心裡也會不以為然，甚至認為之前的種種，根本是偏見和陷害，反而拿到同情票。

想要斷絕部屬無能的煩惱，最好認真教好管好；若朽木不可雕也，乾脆「速斬速絕」，不要得過且過，以免遺毒其他同仁。

（作者是易群企管資深顧問）

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