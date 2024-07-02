管理前哨站／解讀家族企業經營密碼    

企業家數組成結構中，中小企業占95%，世界各國皆然。其中，家族企業占有很高的比率，家數最多，雇用人數最多，行業分布最廣泛，地理分布最遼闊，營業總額非常可觀，在經濟社會中扮演舉足輕重的角色。

家族企業顧名思義是指由家族成員創立並經營的事業。家族成員隨著企業規模擴大與精進發展，由最親近的夫妻與直系親屬，擴充到姻親及其他親屬，逐漸走向宗族企業。家族企業經營作為與策略布局和大眾化企業有著明顯差別，尤其是內部溝通與接班模式，自成一格，受到業界及社會的高度興趣，引起廣泛討論。

一、內部溝通，兩極現象

家族企業的內部溝通是最常被討論的議題，有人認為家族成員有血脈關係，理念、構想、策略、方向、習慣、喜好、作風接近，且有傳承效應。成員互相信任，尊卑有序，和諧經營，容易貫徹命令。

然而實際運作常出乎意料，家族成員因為關係太接近了，常會出現誰也不服誰的窘境，以致溝通困難，障礙重重，沒有想像中那麼和諧，甚至出現反目成仇的局面，處處杯葛，事事無解，時有所聞。

二、接班模式，自成一格

家族企業接班模式常見兩種思維，第一是主張成員先到其他企業學習，接受別人的教導與磨練，培養大格局的經營視野，學會廣泛的經營技術與處事能力，再回來加入自己家族企業的經營團隊接掌經營大權，有助於企業未來發展。

第二種思維認為家族長輩就是最佳的導師，不但熟悉行業知識與競爭態勢，技術訣竅也一清二楚，行事風格相近，長期跟隨在家族長輩身邊學習，耳濡目染，體驗傳承，可以培養出企業最佳接班人。

家族企業成員中，不乏精通經營策略與管理技術的優秀人才，順理成章的成為最佳接班人，在業界傳為佳話。其中最常見者為創辦人或經營者的直系親屬，就近受到家族長輩嚴格調教與經驗傳承，訓練出優秀接班人，創下成功的案例。

三、廣邀賢能，共創美景

企業經營需要有各種領域的人才參與，企業規模愈大，需才愈是孔急。在公司共事的非家族成員中，不乏品格出眾，表現傑出的可造就之才，這些人才常被精明的企業家納入接班候選人，甚至收編為女婿、媳婦或其他宗族成員，有計畫的輪調、訓練、培育，也是家族企業接班人的選擇之一。

十年樹木，百年樹人，企業是聚集人才創造經營績效的地方。人才培育是企業經營非常重要的工作，然而人才培育屬於農業生產過程，需時甚長，不是工業生產過程祭出延時或加班就可以派上用場。

家族企業必須大膽改變用人的思維，向外界網羅更多優秀人才，尤其是大型家族企業，更需要廣邀菁英加入經營團隊，注入新思維，防止熵效應，奠定永續發展的基石。

（作者是文化大學行銷所、廣告學系兼任副教授）

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