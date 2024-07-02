移工消費金額是國人的兩倍 全家7月將推無豬肉專區

全家（5903）移民工友善服務計畫正式啟動，總經理薛東都2日表示，便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，已成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。全家一直對接不同族群的需求，今年將以「多語系、多商品、多交流」的做法，從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的「共融便利商店」。

台灣移工人數逐年攀升，其中東南亞移民工（移工與新住民）人口更近百萬人。全家今日與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty，共同發表全國首份《移工便利商店大調查》，結果顯示便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，已成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。

長期關注東南亞移民工族群的One-Forty創辦人陳凱翔表示，調查發現，移工單次在便利商店的消費金額是國人的近兩倍，尤其是在工業區的移工，三餐可能都在超商解決，此外有超過五成的移工，一周到便利商店超過四次，其中有近七成是購買食物、有近四成購買生活用品。另，移工有三大剛性需求，每月頻率在1次以上，包含寄薪水回家鄉、領錢、寄領包裹。

而全家為回應移工的需求，目前有三大做法持續擴大，包括東南亞進口商品專區年底要擴至500店、穆斯林友善商品將擴大近160店，以及南洋酸辣燙馬尚煮主打馬來西亞進口、清真可食，年底將擴至1000店。全家也計畫將設NO PORK專區，預計在7月下旬登場。

薛東都表示，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，啟動「移民工友善服務計畫」，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

即日起，由One-Forty與「全家」也共同開發的東南亞四國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯正式上線，以此為基礎讓溝通無礙、更有愛，並配套其他多語系賣場標示、多元化東南亞商品、穆斯林友善專架等。

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