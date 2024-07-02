快訊

「天選之人」確診新冠肺炎超崩潰！他曝關鍵4大症狀：整個人半死不活

移工消費金額是國人的兩倍 全家7月將推無豬肉專區

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
全家與One-Forty發布全國首度《移工便利商店大調查》。記者嚴雅芳/攝影
全家與One-Forty發布全國首度《移工便利商店大調查》。記者嚴雅芳/攝影

全家（5903）移民工友善服務計畫正式啟動，總經理薛東都2日表示，便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，已成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。全家一直對接不同族群的需求，今年將以「多語系、多商品、多交流」的做法，從店舖營業端、商品開發面、服務優化面、社會參與面多管齊下，打造最友善的「共融便利商店」。

台灣移工人數逐年攀升，其中東南亞移民工（移工與新住民）人口更近百萬人。全家今日與深耕移工教育多年的非營利組織One-Forty，共同發表全國首份《移工便利商店大調查》，結果顯示便利商店已成移民工朋友的「生活第三空間」，平均每2天就造訪1次的高頻率，已成為工作場域與住所之外，熟悉台灣生活文化最主要的渠道。

長期關注東南亞移民工族群的One-Forty創辦人陳凱翔表示，調查發現，移工單次在便利商店的消費金額是國人的近兩倍，尤其是在工業區的移工，三餐可能都在超商解決，此外有超過五成的移工，一周到便利商店超過四次，其中有近七成是購買食物、有近四成購買生活用品。另，移工有三大剛性需求，每月頻率在1次以上，包含寄薪水回家鄉、領錢、寄領包裹。

而全家為回應移工的需求，目前有三大做法持續擴大，包括東南亞進口商品專區年底要擴至500店、穆斯林友善商品將擴大近160店，以及南洋酸辣燙馬尚煮主打馬來西亞進口、清真可食，年底將擴至1000店。全家也計畫將設NO PORK專區，預計在7月下旬登場。

薛東都表示，移工是台灣社會親密的夥伴，在高齡化與大缺工下，助力台灣產業發展、照護心愛長輩家人，啟動「移民工友善服務計畫」，攜手從社區轉角便利商店開始，營造共融親善環境、減少語言文化隔閡。

即日起，由One-Forty與「全家」也共同開發的東南亞四國語系「溝通友善墊板」，於全國超過4200家店舖櫃檯正式上線，以此為基礎讓溝通無礙、更有愛，並配套其他多語系賣場標示、多元化東南亞商品、穆斯林友善專架等。

便利商店 東南亞 移工

延伸閱讀

移工每2天到超商消費1次 One-Forty攜手全家推友善服務

全家打造移工友善消費空間 盼營造共融環境

印尼「南部鬧事團」訴諸音樂 為在台移工發聲

影／抓落跑移工 女網友歪樓驚呼「男警好帥！想搬去中壢」

相關新聞

高雄駁二將迎新影城？「華威影城」砸2.8億包下老字號「文賓大飯店」

據內政部實價最新揭露，位於高雄鹽埕區大勇路上，鄰近駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，該...

台中潭子也入榜！全台空屋率最低14區曝光

根據內政部低度用電統計，去年下半年全台低度用電(空屋率)低於6%的區域，共有14區，大台北就佔了12個，其中以蘆洲4.2...

今年底12萬戶社宅將達標 上半年直接興建戶數達86%

國土管理署2日表示，台灣居住政策經過8年多的努力推動，已具備一定基礎，今年底直接興辦社宅12萬戶即將達標，截至6月30日...

公平會應嚴格把關Uber Eats併購foodpanda案 以維護大眾權益

市場謠傳多時的Uber Eats併購foodpanda案於5月14日正式浮上檯面，消息一出，引發市場譁然。根據市場預估，兩大外送平台合計占餐飲外送平台市場達八成市占率，合併後取得市場獨占地位，不僅將形

南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群

台南市房市持續上揚，地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04，且近年來每年皆為女性比例高於...

運價漲不停！陽明宣布8月1日起遠東北美線GRI再加2000美元

貨櫃輪運價漲不停，陽明海運（2609）已經向客戶宣布8月1日起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。