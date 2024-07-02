安克生醫「超音波智慧睡眠檢測」 獲台大醫健管中心使用

安克生醫（4188）2日宣布，該公司免過夜「超音波智慧睡眠檢測」，近期獲台大醫院健管中心開始使用，同時也獲好心肝診所、中國附醫健診中心、哈佛富盈診所等指標性醫療機構引進使用，同時攜手各大企業進行員工健診，積極搶攻一般民眾與企業的健診市場。

安克生醫表示，我國有超過百萬人罹患睡眠呼吸中止症，其中又以「阻塞型睡眠呼吸中止症OSA」佔最大宗，未妥善處置，除了影響日常精神，引發交通公安意外，也會提升包括高血壓、高血糖、心臟病等多種心血管疾病。

但礙於傳統檢測的方便性不足，像是需到睡眠中心睡一晚、床位少、排隊時間長，影響民眾檢測意願，據統計，高達75%的重症OSA患者未被有效診斷；此外，也因檢測需過夜的特性，使得睡眠檢測始終難以進入健診方案。

為提升檢測方便性，安克生醫研發上市的「超音波智慧睡眠檢測」，具免過夜、10分鐘精準檢測的特性，經台大醫院健管中心臨床實證，準確率與睡眠中心相比高達95%。

目前這項產品已獲台大醫院健管中心引進並開始使用，同時也陸續進入好心肝診所、中國附醫健診中心、哈佛富盈診所等指標性醫療機構。

安克生醫總經理李伊俐表示，睡眠呼吸中止症是21世紀新文明病，免過夜的超音波智慧睡眠檢測，檢測方便性大幅改善，有助提升民眾檢測意願，降低慢性共病的發生，全方位守護民眾健康。

另一方面，針對同樣市場龐大的企業健檢，安克生醫也打造全包式的睡眠檢測服務新商模，從前端安排醫師進行衛教講座、睡眠檢測，再到請專科醫師、呼吸治療師分析與解說報告，幫助患者取得適合的治療方式，包括國際大廠CPAP陽壓呼吸器試用配戴，整體流程一再獲得員工極高滿意度，至今已協助包括宏碁（2353）、友達（2409）、仁寶（2324）、永豐餘（1907）、昇陽（3266）…等多家企業集團完成睡眠健檢，關心員工健康，打造幸福職場。