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高雄駁二將迎新影城？「華威影城」砸2.8億包下老字號「文賓大飯店」

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
華威影城錢進駁二特區，今年三月砸2.8億元買下高雄鹽埕區的老字號飯店「文賓大飯店」。台灣房屋提供
華威影城錢進駁二特區，今年三月砸2.8億元買下高雄鹽埕區的老字號飯店「文賓大飯店」。台灣房屋提供

據內政部實價最新揭露，位於高雄鹽埕區大勇路上，鄰近駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，該建物樓高4層，屋齡30年、建坪812.7坪，總占地為251.9坪。

據實價記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，總價約為2.85億，換算地價每坪約121.4萬元；據了解，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年觀光商機發展旺盛，打造高流、駁二特區成為高雄著名觀光景點，以駁二特區為例，光去年度就湧入了近5百萬觀光人次，看準商機潛力，因此吸引投資人高價搶進。

據了解，買家華威影城母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，建案橫跨北中南，旗下飯店包含位於七賢二路的WO Hotel，該飯店2021年已被豐邑建設收購，雖買家以影城公司名義買下飯店，以其事業體背景，加上該標的條件，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，鄰近駁二特區，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，如做為電影院或飯店經營，有一定商機效益。

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