聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄駁二將迎新影城？「華威影城」砸2.8億包下老字號「文賓大飯店」
據內政部實價最新揭露，位於高雄鹽埕區大勇路上，鄰近駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，該建物樓高4層，屋齡30年、建坪812.7坪，總占地為251.9坪。
據實價記載，扣除道路用地，主建物含235.34坪商三用地，總價約為2.85億，換算地價每坪約121.4萬元；據了解，買家是曾進駐台北天母新光及台中廣三SOGO的「華威影城有限公司」。
台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近年觀光商機發展旺盛，打造高流、駁二特區成為高雄著名觀光景點，以駁二特區為例，光去年度就湧入了近5百萬觀光人次，看準商機潛力，因此吸引投資人高價搶進。
據了解，買家華威影城母集團為華威聯合機構，同時擁有建築、飯店事業體，建案橫跨北中南，旗下飯店包含位於七賢二路的WO Hotel，該飯店2021年已被豐邑建設收購，雖買家以影城公司名義買下飯店，以其事業體背景，加上該標的條件，改裝做為影城或繼續以飯店型態經營、或是整地規劃推案，均具備多元可能性。
台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，該飯店具備地段優勢，鄰近駁二特區，周邊擁有捷運鹽埕埔站、輕軌大義站及蓬萊站機能，如做為電影院或飯店經營，有一定商機效益。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 遠雄一口氣出售桃園、彰化四筆土地 原因曝光
▪ 南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群
▪ 房市已成賭場 顏炳立：小白成韭菜 上演追夢悲歌
▪ 戴德梁行顏炳立：買氣熱「就是錢在作祟」 今年房市就是一場賭局
▪ 社宅只會拖累周遭房價？看看日本如何利用社宅做地方創生
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言