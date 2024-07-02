看好二次元文化商機 KKTV推每月98元訂閱「動漫PASS」
本土影音串流服務KKTV看準動漫市場商機，暑假檔期推出動漫內容專屬訂閱方案「動漫 PASS」， 每月不到百元價格（月繳 98 元）即可觀看KKTV平台超過千部的動漫內容，並能享受優質的在地翻譯、流暢的跨裝置播放體驗。
串流平台普及，日本動漫快速打入全球市場，其中台灣是日本動漫簽約數量全球前三名地區；資策會（MIC）曾針對 Z 世代（18至26歲）進行調查，七成Z世代受訪者有看動畫與漫畫的習慣，其中超過五成願意付費，且主要消費模式為小額付費，以100元以下占比最高；今年2月台北國際動漫節創下2.5億元的營收新高，顯示二次元文化的龐大商機。
KKTV從2018年投入動漫內容經營，累積超過1,300 部作品，每季跟播新番數量多達30部以上，以高畫質影像與更新迅速受到用戶肯定，動畫類內容的用戶滿意度超過九成。近年動漫幾乎每年都有1-2部「出圈」大作，例如《工作細胞》、《進擊的巨人》等，《鬼滅之刃》更是把這股風潮推向另一高峰，後續還有《咒術迴戰》、《SPY & FAMILY 間諜家家酒》、《我推的孩子》、《葬送的芙莉蓮》等叫好叫座的作品，市面上也隨處可見各種與這些IP合作的聯名商品。KKTV全年熱播排行榜中，2018 年僅有《工作細胞》擠進前百名，隔年《鬼滅之刃》就衝上第 21 名，另有五部知名動漫也進榜，2023年已經有36部動漫作品進入熱播100名內，占比超過1/3。
KKTV平台觀看動漫的人數也有驚人的成長，近7年來（2018~2023 年）觀看動漫的用戶數以年平均60 %的幅續持續增加，且女性用戶成長速度比男性快，一開始男性用戶約6成，到2021 年，男女比已經為 1:1。
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