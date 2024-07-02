快訊

傳蔡鎮宇擬買京城、安泰銀促整併 金管會：第一次聽聞

獨／王金平周五在高雄宴請百人 他曝這名大咖將出席：不知道會不會談選舉

酒駕案逆轉！大學生騎車對撞救護車慘死 檢抽「眼球液」還清白

看好二次元文化商機 KKTV推每月98元訂閱「動漫PASS」

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土影音串流服務KKTV看準動漫市場商機，暑假檔期推出動漫內容專屬訂閱方案「動漫 PASS」， 每月不到百元價格（月繳 98 元）即可觀看KKTV平台超過千部的動漫內容，並能享受優質的在地翻譯、流暢的跨裝置播放體驗。

串流平台普及，日本動漫快速打入全球市場，其中台灣是日本動漫簽約數量全球前三名地區；資策會（MIC）曾針對 Z 世代（18至26歲）進行調查，七成Z世代受訪者有看動畫與漫畫的習慣，其中超過五成願意付費，且主要消費模式為小額付費，以100元以下占比最高；今年2月台北國際動漫節創下2.5億元的營收新高，顯示二次元文化的龐大商機。

KKTV從2018年投入動漫內容經營，累積超過1,300 部作品，每季跟播新番數量多達30部以上，以高畫質影像與更新迅速受到用戶肯定，動畫類內容的用戶滿意度超過九成。近年動漫幾乎每年都有1-2部「出圈」大作，例如《工作細胞》、《進擊的巨人》等，《鬼滅之刃》更是把這股風潮推向另一高峰，後續還有《咒術迴戰》、《SPY & FAMILY 間諜家家酒》、《我推的孩子》、《葬送的芙莉蓮》等叫好叫座的作品，市面上也隨處可見各種與這些IP合作的聯名商品。KKTV全年熱播排行榜中，2018 年僅有《工作細胞》擠進前百名，隔年《鬼滅之刃》就衝上第 21 名，另有五部知名動漫也進榜，2023年已經有36部動漫作品進入熱播100名內，占比超過1/3。

KKTV平台觀看動漫的人數也有驚人的成長，近7年來（2018~2023 年）觀看動漫的用戶數以年平均60 %的幅續持續增加，且女性用戶成長速度比男性快，一開始男性用戶約6成，到2021 年，男女比已經為 1:1。

KKTV 動畫 日本

延伸閱讀

這同人太強！《艾爾登法環》二創動畫7/7公開預告片 日系女武神成海報主角

鬼滅最終章3部曲確認！木棉花台中動漫祭「8款福袋」1次看，還有芙莉蓮、間諜家家酒周邊必買

2024暑假最強 《咒術迴戰》快閃店最終場！高雄駁二領域展開 APUJAN聯名限量服飾驚喜登場

看好中台灣旅遊潛力 台灣虎航連3天開航名古屋等3航線

相關新聞

高雄駁二將迎新影城？「華威影城」砸2.8億包下老字號「文賓大飯店」

據內政部實價最新揭露，位於高雄鹽埕區大勇路上，鄰近駁二特區的老字號飯店「文賓大飯店」，今年3月以總價2.88億元售出，該...

台中潭子也入榜！全台空屋率最低14區曝光

根據內政部低度用電統計，去年下半年全台低度用電(空屋率)低於6%的區域，共有14區，大台北就佔了12個，其中以蘆洲4.2...

今年底12萬戶社宅將達標 上半年直接興建戶數達86%

國土管理署2日表示，台灣居住政策經過8年多的努力推動，已具備一定基礎，今年底直接興辦社宅12萬戶即將達標，截至6月30日...

公平會應嚴格把關Uber Eats併購foodpanda案 以維護大眾權益

市場謠傳多時的Uber Eats併購foodpanda案於5月14日正式浮上檯面，消息一出，引發市場譁然。根據市場預估，兩大外送平台合計占餐飲外送平台市場達八成市占率，合併後取得市場獨占地位，不僅將形

南市女力崛起...購屋女多於男 40歲為主力客群

台南市房市持續上揚，地政局統計近5年建物買賣交易量，發現男女購屋的比例平均約為1：1.04，且近年來每年皆為女性比例高於...

運價漲不停！陽明宣布8月1日起遠東北美線GRI再加2000美元

貨櫃輪運價漲不停，陽明海運（2609）已經向客戶宣布8月1日起加收綜合費率附加費（GRI），而且加收的金額不斷攀升，比上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。