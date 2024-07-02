台中潭子也入榜！全台空屋率最低14區曝光
根據內政部低度用電統計，去年下半年全台低度用電(空屋率)低於6%的區域，共有14區，大台北就佔了12個，其中以蘆洲4.2%最低。台北市則都在東邊區域，包括松山、南港、信義與內湖區，其他縣市僅潭子區、蘭嶼低於6%。
信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，空置率低反映市場需求強，供給量少，房價也比較保值，反觀空置率較高就屬於外圍區域，因為人口老化與外流因素，相較之下就有空置率較高的狀況出現。
內政部低度用電統計顯示，去年下半年新北市空屋率低於6%的區域，包括永和、泰山、新莊、板橋、樹林、土城、中和、蘆洲區，其中多數區域都有捷運或鐵道軌道運輸的優勢。
台北市則包括松山區、南港區、信義區與內湖區，松山區雖然平均屋齡較高，但並無大量空置的狀況，內湖區與南港區則屬於台北市較後期發展的區域，區域內屋齡相對較為新穎，因此也沒有大量空置的現象。
全國低度使用住宅比率較高(大於20%)鄉鎮市區，依舊集中在較偏遠地區，包括新北市萬里區、三芝區、石門區、平溪區、雙溪區及烏來區。
高雄市那瑪夏區、甲仙區、六龜區；台南市左鎮區；宜蘭縣礁溪鄉；新竹縣五峰鄉；苗栗縣造橋鄉；雲林縣台西鄉；南投縣仁愛鄉；台東縣卑南鄉及大武鄉；花蓮縣豐濱鄉；澎湖縣白沙鄉；金門縣金沙鎮；連江縣莒光鄉等 21個鄉鎮市區。
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