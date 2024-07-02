今年底12萬戶社宅將達標 上半年直接興建戶數達86%

國土管理署2日表示，台灣居住政策經過8年多的努力推動，已具備一定基礎，今年底直接興辦社宅12萬戶即將達標，截至6月30日止，全國直接興建的社宅戶數達10萬3,838戶(86.5%)，中央已興辦5萬5,168戶(53.1%)，地方興辦4萬8,670戶(46.9%)，分布全國22縣市。今年上半年全國興辦累計達為9,795戶，中央興辦5,582戶(56.99%)、地方是4,213戶(43.01%)，中央興辦成果持續超越地方。

國土管理署說明，未來持續擴大盤點各部會國公有土地，運用低度利用、老舊機關廳舍、退場學校校地來合作興建社宅，以多元方式取得社宅用地，另也將以小造鎮概念讓新開發地區發展成多元機能、全齡服務的社宅園區，納入日常消費、托老、托幼、高齡照護與社會福利支持服務網絡體系；還能提供休憩綠地、公共共享空間及公共設施等需求，以建置友善全齡共享社宅，並提供專業社區優質管理服務，讓入住者能夠在居住政策的支持下，安心養育子女及健康養老。

國土管理署說，中央興辦社宅不僅兼顧民眾日常生活需求，更要打造「社宅是好宅」成為台灣居住的優良指標，讓民眾可以用低於市價的價格，享受高品質的住宅環境。現行由國家住都中心興建的社宅基本都須取得綠建築、智慧建築、耐震標章的3大標章，以及具備無障礙設施，近期也與國家實驗研究院國家地震工程研究中心合作，將社宅全面導入「結構安全監測系統」，以即時掌握地震後的建物狀況，確保民眾居住安全。此外，在面對2050淨零碳排趨勢下，自去(2023)年針對新建社宅均達能效1級，同時也藉由預鑄工法來縮短施工時間及降低興建過程中的能源消耗，未來的社宅將是淨零智慧好宅。

此外，國土管理署提到，高雄市「梧州好室」社宅已於今(2024)年6月完工並公告開放申請，由學生宿舍化身為寬闊溫馨的社宅，旁邊就有公園，且鄰近三多及三合市場、光華觀光夜市、百貨等商圈，離高雄市政府四維行政中心步行僅需10餘分，未來步行約9分鐘可抵達黃線Y13預定站，是小家庭及新婚族的居住新選擇。

最後，國土管理署強調，政府要做的不只是讓更多人住得起房子，更要提供不同年齡族群的居住照顧，發揮社會融合、淨零永續、資源共享等社會價值。邁向下一個8年百萬戶的新目標，社宅興建將結合創新技術與淨零趨勢，而社宅的設施與服務也將融入民眾生活日常。

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