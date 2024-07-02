無人機科技發展快速 截至5月底註冊數量已超過四萬架

交通部民用航空局2日辦理「113年度第一次縣市政府遙控無人機管理業務座談會議」，會中民航局向各地方政府及警察局說明無人機群飛表演安全事項檢視與活動注意事項，並分析無人機違規查處實務與重點案例。根據統計，截至今年5月底，國內已註冊的無人機總數已超過4萬架。

民航局長何淑萍致詞時強調因群飛展演盛行且應用面越趨多元化，無人機領域的蓬勃發展須建立在安全的基礎之上，並表示希望未來能強化飛航活動的審核機制，使無人機管理制度逐步成熟，穩健地維護並提升無人機的飛航安全。

何淑萍指出，無人機科技發展快速，相關管理已成為眾所矚目的重點業務，未來在法規設計將逐步力求簡化，並在新興尚未成熟的應用領域(如：載貨物流)，採取專案審核方式辦理。她特別感謝各縣市政府業務承辦同仁及警政機關執勤人員的辛勞，長期堅守在遙控無人機管理的第一線，默默守護民眾生命財產安全。

根據民航局統計，截至今年5月底，國內已註冊的無人機總數已超過4萬架，本年1至5月平均申請案件數達500餘件，具活動申請資格的法人數已超過740家，活動申請數量逐年增加。為因應無人機應用範圍擴展及飛航活動蓬勃成長，建立中央與地方無人機管理機制的共識、強化橫向聯繫與協調，顯得尤為重要。

民航局強調無人機群飛表演安全事項檢視的重要性。為增進飛航作業及地面民眾與設施的安全，今年民航局於民航通告中新增了無人機群飛活動注意事項，並建議地方政府在政府採購群飛展演前，檢視是否已完成無人機及群飛系統的資安檢測合格證明，並應衡酌個案並訂定合適的資安等級。

此外，民航局航站管理組則分析無人機違規查處實務與重點案例，同時提醒查處過程中證據保全與訪談筆錄的重要性。關於違規案件的事後檢舉，航站組亦表示若從檢舉影像或網站資料可明顯得知網站帳號的所有人時，警察單位得函請當事人訪談，以作為後續查處的重要紀錄。

民航局總結指出，每年兩次邀請地方政府與警政單位進行座談，主要希望透過深入討論和交流，共同努力創造安全、有序的無人機活動空間。無人機活動範圍遍及全國，應用領域廣泛，需要中央、地方及警政單位協同合作，才能有效落實遙控無人機管理機制，目前管理已見成效。本次座談會蒐集的各方意見，將作為精進管理策略的依據，與地方政府共同維護飛航安全。

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