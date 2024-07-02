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城市資訊儀表板 整合天氣等服務市民

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
台北市長蔣萬安2日出席「2024城市儀表板大黑客松」頒獎典禮時表示，很感謝民間寫程式、整合各類政府資料，讓科技可以幫助民眾解決市政問題。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
台北市長蔣萬安2日出席「2024城市儀表板大黑客松」頒獎典禮時表示，很感謝民間寫程式、整合各類政府資料，讓科技可以幫助民眾解決市政問題。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

「以後只要有平板或電腦，就可以從儀表板看天氣、交通、施工與防災等資訊！」台北市長蔣萬安2日出席「2024城市儀表板大黑客松」頒獎典禮時表示，很感謝民間寫程式、整合各類政府資料，讓科技可以幫助民眾解決市政問題。民政局則透露，未來整合多樣資訊的儀表板將會在行政中心上線，讓市民更方便。

單一地圖看各類資訊

頒獎典禮前，獲得佳作的團隊「快樂菠菜」先介紹自己的作品，團隊將台北各地的道路管制、即時影像或施工資訊，透過圖釘進行標註，使用者未來可以選擇目的地後，透過圖釘觀察導航路徑上是否有施工改道等狀況，在市區通勤更便利。

第一名的團隊「表情符號：哭倒在地」則是整合防災場所、天氣等資訊，讓民眾面對災害可以更處變不驚，尋找可避難場所。對此，蔣萬安對於參賽團隊都相當肯定，表示他們都花了2天的時間不眠不休的寫程式與思考，未來也希望這些服務可以更加親民，讓民眾可以透過單一網站，找到自己想要的資訊。

擴大便民服務

民政局副局長吳坤宏也說，以戶政資料來說，因為資料相當一致，甚至還可以跨縣市處理案件，但跨領域與機關的資料相當難整合，但得獎作品從防空避難、監視系統、流行病示警與氣候變遷都有整合進一個儀表板網站上，相當不容易，未來目標是希望每個行政中心都有一個大螢幕可顯示儀表板，並讓民眾使用。

本次城市儀表板大黑客松獲得佳作的有：真的是GO了、黑客狗、快樂菠菜與猛虎出閘隊；第三名是數據探索者；第二名 是Weeeee Chill隊，第一名則是表情符號「哭倒在地」。

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蔣萬安 黑客松

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